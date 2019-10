Zoe Kravitz sarà Catwoman in The Batman di Matt Reeves

Zoe Kravits sarà Catwoman nel prossimo film di Matt Reeves The Batman con Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro.

La star di Big Little Lies, Zoe Kravits interpreterà il ruolo di Catwoman nel film di Matt Reeves The Batman. Catwoman è uno dei personaggi più famosi dell’universo DC legato alla figura di Batman, seducente e ambigua è stata interpretata sul grande schermo già da Halle Berry (nell’omonimo film del 2004), Anne Hataway (in The Dark Knight Rises del 2012) e Michelle Pfeiffer (in Batman Returns di Tim Burton del 1992).

A dare la notizia del coinvolgimento di Zoe Kravits in The Batman, dove il cavaliere oscuro sarà interpretato da Robert Pattinson, è The Hollywood Reporter che aggiunge che la Kravitz ha sbaragliato ogni concorrenza, superando attrici del calibro di Ana de Armas, Ella Balinska e Eiza Gonzalez.

Anche Matt Reeves risponde alla notizia con un Tweet che non lascia alcun dubbio.

Non è la prima volta che Zoe Kravitz interpreta Catwoman. Infatti, nel film The Lego Batman Movie è proprio l’attrice a prestare la voce al personaggio in formato LEGO. Sia Zoe Kravitz sia Ana de Armas, Ella Balinska e Eiza Gonzalez nei provini si sono confrontate con Robert Pattinson per testare il tipo di feeling tra i due personaggi protagonisti di The Batman. Considerando il complesso rapporto tra Batman e Catwoman, questo test è stato lungimirante per verificare l’alchimia sulla scena.

Ancora non sappiamo se The Batman di Matt Reeves farà parte del universo DC che si sta formando, o meglio non sappiamo se farà parte della stessa continuity. Per ora sappiamo, inoltre, che Jeffrey Wright interpreterà il commissario Gordon e si parla da tempo del coinvolgimento di Jonah Hill che dovrebbe interpretare uno dei classici villain nemici di Batman.