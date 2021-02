The Big Bang Theory disponibile su Netflix

Da questa mattina, un po’ a sorpresa, sono disponibili su Netflix le prime 11 le stagioni di The Big Bang Theory, la fortunata sit-com creata da Chuck Lorre e Bill Prady.

La serie si svolge a Pasadena, in California e racconta le disavventure di Leonard, Sheldon, Howard e Raj, quattro giovani dalle menti brillanti e inguaribili nerd che vedono scombinata la loro routine con l’arrivo di Penny, una ragazza di provincia arrivata in città per sfondare come attrice, ma che è totalmente l’opposto di quello che sono loro.

Il cast originale è composto da Kunal Nayyar (Raj), Simon Helberg (Howard), Kaley Cuoco (Penny), Jim Parsons (Sheldon) e Johnny Galecki (Leonard), a cui nel corso delle stagioni si aggiungono come personaggi regolari anche Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

La serie, inoltre, vanta un gran numero di guest star, nel corso degli episodi: da famosi scienziati e premi Nobel come George Smoot, Brian Greene e Stephen Hawking, o l’astronauta Michael J. Massimino, fino a icone del cinema e della cultura pop come l’autore di fumetti Stan Lee, l’attrice Carrie Fisher di Star Wars, Wil Wheaton e Leonard Nimoy di Star Trek (solo come voce).

Nel 2017, inoltre, è stato prodotto uno spin-off (già arrivato alla quarta stagione) della serie chiamato Young Sheldon, in cui si ripercorre l’infanzia dell’eccentrico personaggio, interpretato nella sua versione da bambino da Iain Armitage e nel quale è presente anche Jim Parson come voce narrante.