The Boys 3: ecco Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy

Dopo il successo delle prime due stagioni, The Boys si prepara a tornare con il terzo e attesissimo ciclo di episodi sempre previsto in esclusiva assoluta sul catalogo di Amazon Prime Video. Ora, sono state rilasciate le prime immagini ufficiali dell’attore Jensen Ackles (ex star di Supernatural) nei panni di Soldier Boy nella terza stagione della serie.

Creato da Garth Ennis e Darick Robertson, Soldier Boy è un eroe che nel 1944 ha ricevuto una formula perfezionata del cosiddetto Composto V con l’obiettivo primario di eliminare quanti più nazisti possibili. Il suo incontro con Lady Liberty, la futura Stormfront interpretata nella seconda stagione da Aya Cash, non ha impedito all’uomo di diventare un vero, grande eroe della seconda guerra mondiale. Lo showrunner della serie, Eric Kripke, ha definito Soldier Boy come una versione ancora più temibile di Patriota, strizzando a sua volta l’occhio a un altro personaggio molto noto a tutti i lettori dei fumetti Marvel Comics nonché ai fan del Marvel Cinematic Universe, ossia Captain America.

Prodotta da Seth Rogen ed Evan Goldberg, The Boys 3 vedrà nel cast Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara. La terza stagione proseguirà la storia tratta dall’omonimo fumetto di Ennis e Robertson, un mondo in cui i supereroi non sono i paladini senza macchia e senza paura che abbiamo imparato ad amare tra le pagine dei fumetti americani, bensì un gruppo di semplici uomini e donne modificati geneticamente e gestiti da un’azienda senza scrupoli nota come Vaught. Uniti in un gruppo chiamato i “Sette” e capitanati da Patriota, gli eroi troveranno sul loro cammino un gruppo di personaggi ai limiti della legge capeggiati dal burbero Billy Butcher, i quali decideranno di affrontare sia i “super” che la corrotta azienda che li gestisce.