The Boys 3, ecco la prima immagine della Contessa Cremisi

The Boys sta per tornare con la terza stagione prevista nei prossimi mesi in esclusiva sul catalogo di Amazon Prime Video. Lo show proporrà nuovamente lo stile violento e assolutamente fuori di testa delle stagioni precedenti, ormai diventato un vero e proprio marchio di fabbrica dello showrunner Eric Kripke. Tra le novità, il nuovo ciclo di episodi vedrà il debutto della Contessa Cremisi, uno dei personaggi presenti nell’opera a fumetti originale di Garth Ennis e Darick Robertson. Nella serie, il personaggio sarà interpretato nella serie da Laurie Holden, tanto che ora è stata mostrata una prima immagine ufficiale della supereroina.

Appartenente allo stesso team di cui fa parte anche Soldier Boy (interpretato da Jensen Ackles), la Baronessa ha dalla sua dei poteri legati al calore, in grado di renderla un avversario davvero formidabile. Sempre nei fumetti originali di The Boys, la Contessa Cremisi ha una relazione con Mind Droid, oltre ad avere anche rapporti con Stormfront. L’immagine (qui la notizia originale) mostra il look del personaggio della Holden (nota al pubblico per aver preso parte anche a serie come The Walking Dead), in tutto e per tutto simile a quello della controparte cartacea.

The Boys 3 è prodotta da Seth Rogen ed Evan Goldberg e ispirata alle opere a fumetti di Garth Ennis (qui trovate il primo volume in offerta speciale) e vede nuovamente nel cast gran parte degli attori comparsi nelle stagioni precedenti: tra questi, Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jensen Ackles, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara. Oltre al terzo ciclo di episodi della serie regolare, Amazon è anche al lavoro su uno spin-off di The Boys dedicato ad alcuni specifici personaggi apparsi nello show.