The Boys: disponibile la colonna sonora ufficiale

La colonna sonora ufficiale della seconda stagione di The Boys è stata recentemente resa disponibile, comprensiva di due tracce esclusive cantate dai membri del cast Erin Moriarty (Starlight) e Jessie Usher (A-Train).

Because you've been asking for this… #TheBoysTV S2 soundtrack is finally out including two exclusive tracks featuring @ErinMoriarty_ and @The_JessieT! Click on the link below and turn the volume up, mates. https://t.co/ETvPEyfPn6

— The Boys (@TheBoysTV) October 9, 2020