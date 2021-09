The Crown 5: annunciata la data di uscita su Netflix

“TUDUM,” il suono che si sente all’inizio di una serie o un film su Netflix oggi questo ha assunto un significato un po’ particolare perché è il nome che è stato dato all’evento globale dedicato ai fan di Netflix, in live sui canali YouTube del servizio di streaming in tutto il mondo, oltre che su Twitter, Twitch e Facebook. Per l’occasione è stata pubblicata una nuova clip esclusiva della quinta stagione di The Crown con la relativa data di uscita.

The Crown: l’annuncio della data di uscita della stagione 5

Direttamente dal set dell’amatissima serie biografica britannica, l’attrice che vestirà i panni della regina Elisabetta II dopo Claire Foy e Olivia Colman, ovvero Imelda Staunton, si è rivolta al pubblico del TUDUM facendo un annuncio importantissimo: la quinta stagione di The Crown arriverà sul servizio di streaming a novembre 2022. Ecco a voi il filmato:

L’annuncio, tuttavia, nonostante riempia di gioia gli appassionati della serie, è tutt’altro che una sorpresa. Infatti, se ricordate bene, erano passati esattamente due anni tra la seconda e la terza stagione, ovvero quando ci fu il primo cambio del cast principale. Tra l’altro, le riprese dei nuovi episodi di The Crown sono ancora in corso e andranno avanti per diversi mesi salvo inaspettate interruzioni dovuti alla situazione sanitaria globale.

The Crown, comunque, è una delle serie di punta della collaborazione tra Netflix, Left Bank Pictures e Sony Pictures Television (potete anche recuperarla in formato home video su Amazon). Il suo creatore, Peter Morgan, si è portato a casa ben 11 Emmy Awards tra cui quelle destinate alla migliore serie drammatica, alla migliore protagonista in una serie drammatica a Olivia Colman, al migliore attore protagonista in una serie drammatica per Josh O’Connor (il principe Carlo), alla migliore attrice non protagonista in una serie drammatica per Gillian Anderson (Margaret Thatcher) e al migliore attore non protagonista in una serie drammatica Tobias Menzies (il principe Filippo).

Il nuovo cast sarà composto da Elizabeth Debicki che prenderà il posto di Emma Corrin nel ruolo di Diana, Dominic West sarà il Principe Carlo interpretato finora da Josh O’Connor. Jonathan Pryce, inoltre, prenderà il testimone da Matt Smith e Tobias Menzies per il ruolo del Principe Filippo, mentre Lesley Manville erediterà da Vanessa Kirby ed Helena Bonham Carter la parte della Principessa Margaret. Jonny Lee Miller interpreterà John Major, primo ministro e leader del partito conservatore del Regno Unito dal 1990 al 1997. Khalid Abdalla, infine, è stato scelto per interpretare l’imprenditore Dodi Al-Fayed, l’ultimo interesse amoroso della principessa Diana.