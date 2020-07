The Devil All The Time: il nuovo film Netflix con un cast stellare

È di pochi minuti fa la notizia diffusa da Netflix via Twitter che annuncia un nuovo film originale dal titolo The Devil All the Time per la regia di Antonio Campos. In questo ultimo periodo le produzioni originali Netflix sono state numerose, tra queste ricordiamo The Old Guard e Desperados (commedia irriverente che segue le avventure di tre simpatiche amiche, assolutamente da non perdere per passare una serata in allegria).

Tornando a The Devil All the Time, la notizia giunge del tutto inaspettata, perché non vi era stata alcuna anticipazione da parte del cast e neppure da parte del colosso dello streaming online. Ma, dal momento che il film includerà un cast a dir poco stellare, non possiamo che essere felici del fatto che Netflix abbia divulgato la data d’uscita.

Pokey LaFarge in THE DEVIL ALL THE TIME, from director Antonio Campos, coming to Netflix globally 16 September pic.twitter.com/ZQm35ilMyf — NetflixFilm (@NetflixFilm) July 16, 2020

Come potete vedere dal post su Twitter, la data in cui il film verrà distribuito sarà il 16 Settembre e nel cast compaiono i nomi di Tom Holland, Bill Skarsgard, Robert Pattinson, Riley Keough e altri. Il film sarà ispirato al romanzo di Donald Ray Pollock che è un thriller psicologico ambientato tra la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra in Vietnam. Il film sarà distribuito nella stessa data in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.

È davvero degno di nota come Netflix abbia messo insieme un cast fatto di molte eccellenze. Vi ricordiamo che, ad esempio, Tom Holland interpreta Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, mentre Robert Pattinson sarà il prossimo volto dell’Uomo Pipistrello, Batman. Sappiamo che le riprese del film sono iniziate nei primi mesi del 2019 e che adesso è già in post-produzione. Chissà cosa ci rivelerà questo nuovo progetto Netflix e cosa dovremo aspettarci dalle prossime produzioni originali.