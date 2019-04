The Eddy, la nuova serie targata Netflix con Chazelle e Holland!

Netflix ha annunciato ufficialmente The Eddy, la nuova serie televisiva dal regista premio Oscar Damien Chazelle e André Holland.

Netflix, attraverso un comunicato ufficiale, ha presentato la serie originale The Eddy, il primo progetto televisivo del regista premio Oscar Damien Chazelle. Negli episodi dello show ci sarà André Holland (High Flying Bird, Moonlight).

“The Eddy è una serie TV musicale drammatica ambientata in una Parigi multiculturale“, spiega il comunicato ufficiale. “La storia ruota intorno ad un club parigino e racconta le vicende del suo proprietario, della band che vi suona stabilmente e della città caotica che circonda i protagonisti“.

“André Holland interpreta ELLIOT UDO. Elliot un tempo era un rinomato pianista jazz a New York, ma ora vive a Parigi ed è uno dei proprietari di un jazz club fallito, che cerca di nascondersi da tutti. Ha una relazione non stabile con la cantante leader del suo gruppo, ma è bloccato emotivamente. Quando improvvisamente sua figlia di quindici anni entra a far parte della sua quotidianità, Elliot deve affrontare le sue debolezze e imparare a crescere”, conclude la notizia della nota società d’intrattenimento.

Le riprese di questa serie televisive inizieranno in Francia con dialoghi in francese, inglese e arabo. Naturalmente, non mancheranno i doppiaggi nelle varie lingue europee e i sottotitoli.

Purtroppo, Netflix non ha ancora dichiarato la data d’uscita di questa serie, ma sarà sicuramente distribuita entro il prossimo anno. Seguiranno, di conseguenza, ulteriori aggiornamenti. Continuate a seguirci.