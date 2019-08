The Empty Man: la Disney si occuperà dell’adattamento cinematografico

Disney ha di recente deciso di occuparsi dell'adattamento cinematografico dell'opera fumettistica The Empty Man, dopo l'accordo con la 20th Century Fox.

Continuano gli adattamenti cinematografici targati Disney tratti da opere fummetistiche. Infatti, la Disney ha di recente preso sotto la propria ala l’adattamento cinematografico di vari soggetti, tra cui anche quello dell’opera fumettistica The Empty Man, dopo l’accordo con la 20th Century Fox. Secondo Variety il film uscirà il 7 Agosto del 2020. All’inizio del 2016 si era già diffusa la notizia che la Fox aveva acquisito i diritti della graphic novel di Cullen Bunn e illustrata da Vanesa R. Del Rey, ma fino a questo momento non ci sono state ulteriori sviluppi.

La direzione e la scrittura del film è affidata a David Prior e nel cast figurerà anche James Badge, già visto nel film Iron Man 3. La storia gira attorno ad una misteriosa malattia, che circola da circa un anno e che pare non possa essere curata. Non esiste alcun vaccino e le cause sono sconosciute. I sintomi comprendono rabbia, allucinazioni, istinti suicidi e successivamente la morte, o il coma irreversibile. L’FBI e la CDC investigano sul morbo, chiamato “Empty Man”, sperando di trovare una soluzione mettendo insieme tutti gli indizi e scoprire una cura.

Si tratta di un universo distopico, preda di un misterioso virus che modifica completamente la realtà che conosciamo.

Inizialmente l’accordo era stato sancito dalla Fox e dalla casa editrice BOOM! Studios, che ha distribuito la graphic novel The Empty Man. Dopo l’inclusione di Fox in Disney gli accordi sono cambiati e il progetto è entrato ufficialmente nella schedule delle prossime uscite targate Disney, insieme ai prossimi cine-comic e live action dei classici che hanno segnato la nostra infanzia.

Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità, che riporteremo tempestivamente.