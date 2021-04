The Eternals: per Kevin Feige, Sersi è la protagonista

Kevin Feige, il capo dei Marvel Studios, ha dichiarato che il personaggio principale di The Eternals è sicuramente Sersi, interpretata da Gemma Chan.

Questa precisazione è stata fatta poichè, all’interno del film, si susseguiranno le vicende di molti personaggi, alcuni dei quali hanno addirittura cambiato sesso o etnia, ma che è stata una scelta dovuta principalmente ai casting svolti; il focus principale, però, sarà proprio sul personaggio della Chan.

Parlando con Variety, Feige ha continuato a parlare della pellicola, affermando che sarà fortemente ispirato dalle opere di Jack Kirby e porterà all’interno del Marvel Cinematic Universe un nuovo modo di effettuare le riprese in esterni.

I fan dell’ universo cinematografico della Marvel ricorderanno che Gemma Chan ha avuto un piccolo ruolo in Captain Marvel, come uno dei soldati Kree nella squadra di Carol Danvers, ma questo non l’ha tenuta fuori dalla corsa per un ruolo da protagonista in un altro film della casa delle idee.

The Eternals è diretto da Chloé Zhao da una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo e ha tra gli interpreti Gemma Chan nei panni di Sersi, Richard Madden nei panni di Ikaris, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Lauren Ridloff nei panni di Makkari, Brian Tyree Henry nei panni di Phastos, Salma Hayek nei panni di Ajak, Lia McHugh nei panni di Sprite, Don Lee nei panni di Gilgamesh, Angelina Jolie nei panni di Thena, Barry Keoghan nei panni di Druig e Kit Harington nei panni di Dane Whitman (alias Black Knight). Il film, se non ci saranno rinvii, arriverà nelle sale il 5 novembre.

Se siete interessati a scoprire le origini degli Eterni, potete recuperare Olympia: Gli eterni, il fumetto scritto da Neil Gaiman e illustrato da John Romita Jr. che è un ottimo inizio per imparare a conoscere questo prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe. Lo potete acquistare semplicemente cliccando su questo link.