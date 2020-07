The Falcon and the Winter Soldier debutterà in autunno

Buone notizie in casa Disney+: la serie TV The Falcon and the Winter Soldier debutterà questo autunno.

I fan del Marvel Cinematic Universe possono tirare un sospiro di sollievo, dopo l’iniziale preoccupazione per il futuro della serie. Il suo debutto, inizialmente programmato per il mese di agosto 2020, è stato messo in discussione dopo l’assenza del titolo dal calendario delle nuove uscite pubblicato da Disney+.

Tweet di Jeremy Conrad

Jeremy Conrand, della e-zine MCU Cosmic, ha rivelato in un tweet l’aggiornamento della pagina dedicata alla serie su Disney+. Come potete vedere dalle immagini sopra, nella prima si legge “Coming August 2020” e nella seconda “Coming Fall 2020”.

Fall è il termine americano per l’autunno, ciò significa che The Falcon and the Winter Soldier debutterà in una non meglio precisata data, tra il 22 settembre ed il 21 dicembre.

Come tutte le produzioni in giro per il mondo, The Falcon and the Winter Soldier ha dovuto sospendere le operazioni a marzo 2020, per poi riprenderle solamente a fine maggio a causa del Covid-19. Le ultime notizie danno Kari Skogland, regista della serie e il suo staff in Georgia e Praga, per completare le ultime scene. Dopo sarà tutto in mano ai maghi della post-produzione.

La serie riprenderà dagli eventi di Avengers: Endgame e vedrà il ritorno di Anthony Mackie e Sebastian Stan rispettivamente nei panni di Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter soldier. Emily Vancap farà parte del cast, ritornando nel ruolo dell’Agente 13 e l’ottimo Daniel Brühl riporterà sullo schermo Zemo, dopo essere stato l’antagonista principale in Capitan America: Civil War.

La serie annovera un cast di tutto rispetto e gli attori hanno più volte dichiarato di come le produzioni MCU siano su un altro livello rispetto alla concorrenza. The Falcon and The Winter soldier ha un budget di circa 150 milioni di dollari, che, unito ad un approccio delle riprese di stampo cinematografico, assicurerà a Disney+ un’esclusiva coi fiocchi.