The Falcon and The Winter Soldier: il nuovo look di Sebastian Stan

Arriva direttamente dal set della serie Marvel di The Falcon and The Winter Soldier la foto che mostra Sebastian Stan in un look tutto nuovo. Ricordiamo che il progetto andrà in onda sulla nuova piattaforma streaming Disney+ e l’attore in questione avrà il compito di vestire i panni di Bucky Barnes/ Soldato d’Inverno. I fan dell’Universo Cinematografico Marvel sapranno bene che le riprese della serie live-action stanno procedendo a gonfie vele dunque – inevitabilmente – non potevano non arrivare alcune foto direttamente dal set. In questo caso, la “vittima” – ossia Sebastian Stan – appare con un aspetto diverso dal solito, infatti ha un’acconciatura nuova, con capelli e barba molto più corti e un outfit decisamente più sobrio: maglietta e giacca scura. Di seguito le foto “rubate” sul set della serie Marvel di The Falcon and the Winter Soldier, condivise su Twitter.

Essendo che, la serie che vedrà Sebastian Stan nei panni di uno dei protagonisti, sarà la prima realizzate da Marvel Studios ad arrivare sulla piattaforma streaming Disney+, sicuramente i fan non vedranno l’ora di assistere al debutto. Ricordiamo che le vicende di The Falcon and The Winter Soldier saranno ambientate dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Nel cast – oltre a Sebastian Stan – ci sarà anche Daniel Brhul il quale interpreterà Barone Zemo, Anthony Mackie che sarà invece Sam Wilson/Falcon, Emily VanCamp interpreterà Sharon Carter e ci sarà anche Wyatt Russell nei panni di John Walker. Dunque, per assistere al debutto della serie live-action Marvel – diretta da Kari Skogland – i fan dovranno attendere sino all’autunno di quest’anno.