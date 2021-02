The Flash 7 – il primo trailer ufficiale

DC e il network The CW hanno diffuso, nella notte italiana, il primo trailer di The Flash 7. La serie, una delle pochi rimaste dell’Arrowverse originale, riprenderà la sua corsa il prossimo 2 marzo con un piccolo ritardo rispetto a quanto precedentemente annunciato per far spazio alla doppia season premiere della nuovissima Superman & Lois.

The Flash -- "Death Of The Speed Force" -- Image Number: FLA614b_0280b2.jpg -- Pictured: Grant Gustin as The Flash -- Photo: Colin Bentley/The CW -- .. 2020 The CW Network, LLC. All rights reserved

The Flash 7, cosa sappiamo sulla nuova stagione

The Flash è stata una delle serie televisive che come ben sappiamo, a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, ha visto la sua corsa terminare bruscamente la scorsa stagione con un numero di episodi inferiori rispetto a quelli previsti e trame chiuse con il più classico dei cliffhanger. La The Flash 7 quindi dovrebbe essere strutturata per chiudere queste trame e procedere spedita.

Come rivelato parecchi mesi dallo stesso protagonista Grant Gustin infatti il finale della Stagione 6 è stato completamente riscritto per essere tutto incentrato su Barry e Iris che hanno visto la loro relazione vacillare più che mai eliminando per il momento dai giochi Eobard Thawne.

Questa è infatti la prima sinossi di The Flash 7:

Alla fine della scorsa stagione la nuova Mirror Master (Efrat Dor) ha trionfato ritornando a Central City. The Flash dovrà attingere a tutte le sue risorse per fermarla e ritrovare sua moglie Iris West-Allen (Candice Patton) ancora dispersa. Con l’aiuto del resto del Team Flash, che include Caitlin Snow/Frost (Danielle Panabaker), Cisco Ramon (Carlos Valdes) e Nash Wells (Tom Cavanagh) insieme al patrigno Joe West (Jesse L. Martin) e sua moglie Cecile Horton (Danielle Nicolet) avvocato con poteri metaumani, la reporter in erba Allegra Garcia (Kayla Compton) e brillante esperto di tecnologia Chester P. Runk (Brandon McKnight), The Flash riuscirà a sconfiggere Mirror Master. Nel farlo però scatenerà una minaccia ancora più potente e devastante su Central City: una che rischia di distruggere la sua squadra ed il suo matrimonio!

Mentre questo è il trailer:

The Flash, quale futuro per la serie?

Con il film di Andy Muschietti e Ezra Miller ormai prossimo all’inizio delle riprese, si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono The Flash terminare la sua corsa.

Qualche mese fa intervistato da Michael Rosenbaum – il Lex Luthor di Smallville – nel suo podcast Inside of You, Gustin ha confermato che dopo la Stagione 6, quella che si è chiusa anticipatamente a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus che ha bloccato le riprese con il 19° episodio, la Stagione 7, già ordinata, è l’ultima che lo lega all’attuale contratto in vigore. Alcuni insider riportano che Gustin avrebbe intenzione di firmare il rinnovo ma a patto che showrunner e sceneggiatori preparino la fine della serie entro la prossima stagione. Piani che sarebbe già in atto e che prevederebbero lo scontro finale fra Barry Allen e la sua nemesi Eobard Thawne.

Recentemente The CW ha pubblicato anche il primo trailer ufficiale di Black Lightning 4, ultima stagione della serie. Mentre già confermata la fine di Supergirl con la Stagione 6.