The Flash: Batfleck sarà nel film, ma a quanto pare non per molto

Ben Affleck tornerà a vestire i panni di Batman in The Flash, l’atteso film di Andy Muschietti dedicato al velocista scarlatto dei fumetti DC Comics che avrà dalla sua un gran numero di apparizioni eccellenti. A quanto pare, Batfleck avrà però un ruolo minore nel cinecomic in arrivo, probabilmente un semplice cameo.

A confermato è l’insider KC Walsh (qui la notizia originale), il quale ha rivelato che Affleck ha trascorso poco più di una settimana sul set del film DC. A quanto pare, quindi, nel film di Muschietti assisteremo soltanto allo scambio di poche battute tra il Batman di Affleck e il protagonista interpretato da Ezra Miller, confermando quindi che il Crociato Incappucciato visto per la prima volta in Batman v Superman: Dawn of Justice e Zack Snyder’s Justice League (qui in offerta speciale) avrà un ruolo abbastanza secondario.

A seguito dell’apparente “addio” dopo il flop del Justice League originale, Affleck è tornato a vestire i panni di Batman per alcune riprese aggiuntive della versione riveduta e corretta di Snyder dedicata alle avventure di Superman, Wonder Woman & Co., apparso su HBO Max all’inizio del 2021. La produttrice di The Flash, Barbara Muschietti, ha in ogni caso spiegato che in questo momento Ben è in una posizione in cui può davvero godersi l’essere Batman, visto che per lui è un ruolo cruciale, ma allo stesso tempo una parte estremamente divertente da interpretare. Allo stato attuale, il cinecomic del Velocista Scarlatto è destinato a segnare l’ultima apparizione di Affleck come Batman, visto che le possibilità che l’eroe di Gotham City possa tornare in scena sembrano davvero scarse.

Oltre a Miller e Affleck nel cast anche Sasha Calle nei panni di Supergirl e, soprattutto, Michael Keaton nuovamente nei panni del “suo” Batman, visto nei film diretti da Tim Burton usciti nel 1989 e nel 1992. Basato su una sceneggiatura scritta da Christina Hodson (Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) The Flash è previsto nei cinema statunitensi il 3 giugno 2022.