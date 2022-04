A seguito dell’annuncio ufficiale del suo rinnovo, la serie targata CW e nata come spin-off dell’Arrowverse, dovrebbe concludersi prima del previsto. Secondo le indiscrezioni di The Hollywood Reporter, infatti, la nona stagione di The Flash potrebbe essere l’ultima e potrebbe essere più breve delle precedenti.

La nona stagione di The Flash sarà più breve del previsto

Al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito, ma le ultime voci vanno di pari passo con quanto affermato in passato dallo showrunner Eric Wallace, secondo cui il finale dell’ottava stagione avrebbe funzionato da vera e propria conclusione dello show, lasciando spazio per nuovi racconti.

Sempre stando a THR, Jesse L. Martin, noto per il ruolo del detective West, non sarà più un regular della serie per via dei suoi impegni contrattuali con il drama della NBC, The Irrational. Grant Gustin ha rinnovato il suo contratto, mentre si attende ancora la conferma degli altri membri del cast, tra cui Candice Patton e Danielle Panabaker.

Grazie al rinnovo per la nona stagione The Flash è a tutti gli effetti lo show più longevo dell’Arrowverse, record precedentemente detenuto dalla serie con Stephen Amell, conclusasi dopo otto stagioni nel 2020.

L’ottava stagione di The Flash, apertasi con l’evento Armageddon, è tornata sugli schermi americani mercoledì 9 marzo. Il finale sarà trasmesso su The CW il 29 giugno. Nel frattempo i fan sui social si sono mobilitati per spingere la Warner Bros. a inserire Grant Gustin in The Flash, rimpiazzando Ezra Miller per via dei recenti avvenimenti.

L’attore è stato arrestato alle Hawaii, poi rilasciato su cauzione, e si pensava che il suo futuro nei panni del velocista scarlatto fosse a rischio. Warner ha poi smentito le voci, affermando che non c’è stato alcun meeting di emergenza per discutere di quanto accaduto all’attore e che i piani per The Flash sono rimasti intatti.