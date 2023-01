I fan di The Last of Us sono attenti, scrupolosi, sono abituati a sopravvivere. Ecco perché hanno scoperto una teoria interessante sulla diffusione iniziale dell’epidemia di Cordyceps.

I fan di The Last of Us hanno scoperto come è scoppiata l’epidemia

La serie di The Last of Us, disponibile dal 16 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con HBO, inizia in un alternativo 2003, seguendo i passi di Joel (Pedro Pascal), sua figlia Sarah (Nico Parker) e il fratello Tommy (Gabriel Luna) durante i primi giorni di un’infezione fungina di massa.

Recuperate il nostro articolo: Dove e come vedere The Last of Us in streaming

Poco dopo la premiere della serie, i fan sembrano aver scovato un importante indizio che rivelerebbe come l’epidemia di Cordyceps si sia diffusa. Su Reddit, un utente ha pubblicato un post teorizzando che il fungo abbia contaminato la farina. Mentre Joel, Sarah e Tommy stanno facendo colazione, sentono alla radio le notizie su alcuni disordini in aumento a Jakarta: qui, fanno notare i fan, si trova il mulino più grande del mondo.

Nel corso del primo episodio, Joel e Sarah evitano accidentalmente di mangiare cibi con farina, e quindi evitano l’infezione. Una schiera di fan ha risposto concordando con la teoria e sottolineando ulteriori indizi che la supportano. Nei primi 20 minuti dell’episodio 1, i fan non hanno fatto a meno di notare le coincidenze in cui Joel e Sarah evitano accidentalmente la farina: la mattina del compleanno di Joel, non hanno preparato i pancake, quindi Sarah prepara le uova per colazione. In seguito, i loro vicini di casa, gli Adler, offrono loro dei biscotti, anche se Joel rifiuta, sostenendo di seguire la dieta Atkins. Dopo la scuola, Sarah rifiuta i biscotti della signora Adler perché contengono uvetta. Quella notte, Joel torna a casa tardi dal lavoro e si dimentica di comprare una torta di compleanno.

Se l’epidemia iniziale di Cordyceps si fosse diffusa nello show attraverso la farina contaminata, non sarebbe un grande cambiamento rispetto ai giochi: già nel gioco numerosi indizi suggeriscono che l’epidemia si è diffusa da colture alimentari contaminate dal Sud America.