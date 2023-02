La prima stagione di The Last of Us sta battendo numerosi record, puntata dopo puntata, ricevendo il plauso della critica e del pubblico. Tuttavia alcuni spettatori più attenti, hanno riscontrato alcuni errori sul set del sesto episodio. Che cosa ha sbagliato la regia?

La serie di The Last of Us

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

The Last of Us: gli errori sul set del sesto episodio

L’episodio 6 di The Last of Us, andato come sempre in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con HBO, segna l’inizio del capitolo “Inverno” del gioco originale. Joel ed Ellie arrivano nel Wyoming e attraversano infatti un paesaggio innevato per raggiungere Jackson, dove vive il fratello di Joel. Nonostante la serie continui a ricalcare lo spirito dell’opera originale, pur con alcune (significative) differenze che al momento stanno entusiasmando i fan della saga, questa volta il pubblico ha notato alcuni errori da parte della regia.

Un utente di Twitter ha pubblicato uno di questi errori visti durante il sesto episodio in un tweet, che poi è stato ricondiviso dallo stesso co-creatore di The Last of Us, Neil Druckmann. Secondo quanto ha segnalato l’utente, diversi membri dell’equipaggio sono visibili nel corso di una ripresa all’inizio del sesto episodio, quando Joel ed Ellie stanno attraversando un ponte.

Brilliant episode. Something you might want to fix and reupload though. You can see the film crew in this shot. pic.twitter.com/GZ9Pp6AknL — Scott T. Jones Guitarist/Composer (@stjguitarist) February 20, 2023

Gli spettatori più accorti non hanno fatto a meno di comparare questo errore a un altro famigerato sbaglio vistosi in un’altra serie celebre: stiamo parlando della famigerata tazza di caffè nella stagione 8 di Game of Thrones, durante il quarto episodio, “L’ultimo degli Stark“.

Un altro errore che i fan hanno notato, riguarda il cavallo Shimmer, che abbiamo riportato tra alcune delle principali differenze del sesto episodio rispetto al gioco della Naughty Dog. Nel momento in cui Ellie (Bella Ramsey) incontra il cavallo nella stalla di Jackson, alcuni attenti spettatori hanno visto che spunta la mano di un membro della troupe che spinge l’animale.

C’è ancora un altro “errore” segnalato dai fan e divenuto piuttosto virale sui social, anche se non abbiamo messo la parola “errore” tra virgolette per un semplice caso: sempre nel corso del sesto episodio, Ellie si imbatte in una ragazzina che parrebbe essere, secondo alcuni, Dina, un personaggio presente nella seconda parte del gioco. I fan sembrano convinti che si tratti proprio della ragazza, ma finora i due creatori della serie hanno semplicemente commentato che “potrebbe essere lei oppure no“, restando molto vaghi. Qualunque sia la verità, potrebbe non essere un altro errore, ma forse un easter egg?