Con il primo episodio di The Last of Us andato in onda il 16 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con HBO, abbiamo avuto modo di vedere come la serie abbia aggiunto elementi alla narrazione della trama originale del gioco firmato Naughty Dog. Tra queste differenze piacevolmente nuove, ci sono anche alcuni dettagli sul tipo di relazione tra Joel e Tess.

La serie di The Last of Us

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

La relazione tra Joel e Tess: i dettagli dal primo episodio di The Last of Us

The Last of Us è stato creato da Craig Mazin, lo showrunner di Chernobyl, insieme al regista e sceneggiatore del gioco originale The Last of Us Part I e The Last of Us Part II, Neil Druckmann. Grazie a questi nomi importanti, la serie della HBO sta già dimostrando di voler seguire in maniera fedele gli eventi del gioco, con solo poche modifiche qua e là per adattarsi al mezzo televisivo.

Questi cambiamenti consentono di esplorare i personaggi in un modo molto più profondo di quanto comunque abbia fatto il gioco di The Last Of Us. Tra questi nuovi elementi, c’è un approfondimento sulla teoria che suggeriva che Joel e Tess avessero una relazione. Il primo episodio della serie pare confermare ampiamente l’ipotesi.

Poco dopo che Joel si è addormentato mentre cercava di trovare indizi su Tommy, Tess (Anna Torv) entra nel loro appartamento. Tess va verso il letto e fa rotolare Joel (Pedro Pascal) dall’altra parte prima di mettersi dietro di lui. Mette un braccio intorno a Joel e si addormenta accanto a lui, apparentemente confermando che i due abbiano pertanto una sorta di relazione. Sebbene ciò non confermi apertamente che i due siano coinvolti in una relazione romantica, è abbastanza chiaro che Joel e Tess sono abbastanza a loro agio l’uno con l’altro da essere in qualche modo intimi.

Dalla sequenza di apertura notevolmente ampliata, con Sarah, la figlia di Joel, sino alle disavventure di Tess nella zona di quarantena di Boston, la serie sta ponendo delle buone basi per essere uno tra i migliori adattamenti dei videogiochi.