The Last of Us, nella serie HBO ci sarà anche il personaggio di Marlene

Continua a farsi sempre più corposo il cast dell’attesissimo adattamento televisivo di The Last of Us, celebre videogame targato Naughty Dog e pubblicato nel 2013 su PlayStation 3. The Hollywood Reporter ha appena annunciato in esclusiva che nella serie per HBO apparirà anche il personaggio di Marlene, doppiato nel gioco da Merle Dandridge.

A vestirne i panni nel debutto in live action sarà proprio la stessa attrice, segno di come si stia cercando di creare un adattamento che sia il più fedele possibile. La sceneggiatura sarà scritta da Creig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckman, direttore creativo di The Last of Us e The Last of Us: Part II.

Marlene è un personaggio chiave del primo capitolo perchè si tratta del capo delle Luci (Fireflies), un gruppo militarizzato rivoluzionario che si ribella alla milizia nelle zone di quarantena. I registi della serie saranno Jasmila Žbanić, vincitrice dell’ Orso d’oro al Festival di Berlino nel 2006, e Ali Abbasi, autore iraniano naturalizzato danese noto per film come il corto M for Markus.

Nella serie TV di The Last of Us ci sarà anche Marlene

Le riprese dello show avranno inizio a luglio in Canada, ma per il momento non si conosce ancora una precisa finestra di lancio. La speranza dei fan, in ogni caso, è che si possa vedere un primo teaser entro la fine dell’anno.

L’adattamento televisivo di The Last of Us seguirà in larga parte gli eventi narrati nel primo videogame e vedrà la star di The Mandalorian Pedro Pascal vestire i panni di Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) sarà la giovane Ellie. Troveremo, infine, anche Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.) in quelli di Tommy.

In attesa di nuove informazioni, potete recuperare la versione remastered per PlayStation 4 di The Last of Us. La trovate, a un prezzo accessibile, a questo link.