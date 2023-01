Ci sono personaggi secondari e poi ci sono personaggi che, in un secondo, diventano protagonisti: grazie a Neil Druckmann e al suo lavoro con Craig Mazin, co-creatore di The Last of Us, la serie targata HBO non solo è fedele al gioco, ma ampia alcuni elementi e personalità che nel titolo originale sono state poco approfondite. È il caso, per esempio, di Tess.

La serie di The Last of Us

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

Tess di The Last of Us: le differenze tra gioco e serie TV

The Last of Us: la relazione con Joel

Sin dalle scene introduttive dei primi episodi di The Last of Us, abbiamo avuto modo di notare come alcuni elementi tratti dalla storia originale di Naughty Dog, siano stati presi ed estesi. Le modifiche apportate sono spesso andate a svilupparsi su quanto già presente nella storia del gioco, altre volte invece sono aggiunte completamente inedite. Tra questi cambiamenti mai inesplorati, c’è sicuramente anche il caso della storia di Tess, interpretata da Anna Torv.

Col primo episodio, è stato in parte chiarito il tipo di relazione che Tess e Joel (Pedro Pascal) avevano nella trama originale. Pur rimanendo estremamente fedeli al gioco, con scene e in alcuni casi dialoghi presi pari pari dall’opera esclusiva Sony, i co-creatori hanno a poco a poco aggiunti parti inedite e che vanno a integrare la personalità del personaggio. Ciò che non è stato possibile sostituire nella serie (in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio, in contemporanea assoluta con HBO) è stata la morte di Tess: questo avvenimento è fondamentale per l’intera narrazione di The Last of Us, come confermato dai co-creatori.

The Last of Us: Tess e gli altri personaggi

Il sacrificio di Tess, sia nel gioco sia nella serie, avrà un impatto sugli altri personaggi. Per cominciare, la decisione di Joel di continuare con la missione di consegnare Ellie alle Luci, è dovuta proprio dalla morte di Tess, che gli ha fatto giurare di prendere con sé la ragazza e portarla da Bill e Frank. Se Tess non avesse mai fatto promettere a Joel di prendere con sé Ellie dopo la sua morte, è improbabile che Joel avrebbe viaggiato con lei.

Ciò che cambia sostanzialmente tra il gioco e la serie, è fondamentalmente la morte di Tess: in primo luogo, nel survivor game la donna deve fronteggiare i soldati del FEDRA che hanno ucciso le Luci, mentre nell’adattamento televisivo Tess viene attaccata da un’orda di infetti. In questa scena importante, Tess fa scappare Ellie e Joel, rimane indietro e si prepara a saltare in aria insieme al Campidoglio. Dopo aver versato barili di petrolio e rovesciato le granate sul pavimento, Tess attende l’orda con un accendino in mano. Qua assistiamo insieme a lei a uno dei momenti più orribili della serie e uno dei più differenti rispetto al gioco.

The Last of Us: Tess e il Cordyceps

Un infetto si avvicina a Tess e, proprio come anticipato nei primi due episodi, mostra che all’interno del suo corpo si trovano alcuni viticci, segno dell’infezione da Cordyceps. Al contrario di come avveniva nel gioco, nella serie il fungo parassita si contagia da un corpo a un altro attraverso i morsi o il contatto orale. Proprio come vediamo, infatti, nel finale del secondo episodio di The Last of Us, l’infetto sembra “baciare” Tess per propagare ulteriormente l’infezione. Dato che nella serie viene mostrato che il Cordyceps agisce come una sorta di mente alveare, con i funghi che allertano altre creature infette attraverso una rete di viticci sotterranei che percorrono anche grandi distanze, viene così spiegato che l’infetto di fronte a Tess non ha bisogno di aggredirla. Lei è già stata morsa in precedenza, il fungo si sta già insinuando all’interno del suo corpo. Il “bacio” dell’infetto ha il solo scopo di infettare definitivamente, compromettere e così distruggere le ultime resistenze della donna.