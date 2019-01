The Lego Movie 2, nuovo trailer italiano

Warner Bros. Pictures ha rilasciato oggi in rete un nuovo trailer per l’atteso “The Lego Movie 2: Una nuova avventura”, sequel del primo film originale basato sul brand Lego, e comprendente tutto il cast di stravaganti personaggi già apprezzati nel corso del precedente episodio, tra cui ovviamente Lego Batman.

Il film racconterà una nuova avventura nella quale saranno impegnati Emmet e compagni, stavolta alle prese con una una nuova terribile minaccia: i Lego Duplo! La squadra dovrà quindi imbarcarsi in una nuova impresa, che condurrà il gruppo in tante nuove location, tra cui una strana galassia in cui tutto è un musical!

The Lego Movie 2: Una nuova avventura arriverà nelle sale italiane, in 2D e 3D, a partire dal 21 febbraio di quest’anno.