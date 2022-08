È di oggi l’annuncio della casa editrice svedese Free League Publishing, in occasione della Gen Con, dell’imminente uscita di The Lord of the Rings Roleplaying, un adattamento per Dungeons & Dragons 5E dell’acclamata seconda edizione del gioco di ruolo The One Ring.

La nuova edizione di The One Ring RPG, ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e realizzata dagli autori italiani Francesco Nepitello e Marco Maggi, è diventata il gioco di ruolo carta e penna di maggior successo di sempre su Kickstarter, quando la campagna di crowdfunding è terminata il 4 marzo 2021, raccogliendo oltre $ 2 milioni. Ora è giunto il momento che la Terra di Mezzo diventi teatro di gioco per un’ancora più vasta moltitudine di giocatori, grazie al nuovissimo adattamento per la quinta edizione del gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo.

The Lord of the Rings Roleplaying conterrà tutto il necessario per creare emozionanti avventure col sistema di gioco 5E, collocate nell’ambientazione fantasy più famosa al mondo: sei culture eroiche originali della terra dell’Eriador, sei nuove classi, una serie di terrificanti avversari e regole complete per i viaggi, consigli, manufatti meravigliosi e la magia sottile della Terra di Mezzo.

Il manuale base di The Lord of the Rings Roleplaying entrerà in preordine questo autunno, insieme a un modulo di scenario intitolato Shire Adventures. Il preordine darà accesso immediato a una versione completa in PDF dei prodotti. L’uscita fisica di entrambi i manuali è prevista per il primo trimestre del 2023.

The Lord of the Rings Roleplaying, alcuni dettagli

The Lord of the Rings Roleplaying, così come il gioco di ruolo The One Ring di cui è un adattamento, è basato sui romanzi Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, due straordinarie opere di narrativa dell’amato autore e rispettato accademico britannico John Ronald Reuel Tolkien. Con questi libri, Tolkien ha presentato ai lettori la sua più grande creazione, il mondo della Terra di Mezzo, una terra mitica di un remoto passato. Con The Lord of the Rings Roleplaying, ora la Terra di Mezzo è alla portata proprio di tutti, grazie all’utilizzo del sistema di regole della 5E.

The Lord of the Rings Roleplaying, così come The One Ring, sarà ambientato nell’anno 2965 della Terza Era, un periodo che vede il ritorno dell’Ombra. Voci di strani accadimenti al di fuori dei confini delle terre civilizzate si stanno sempre più diffondendo e talvolta raggiungono le orecchie di individui in grado di riconoscere la sinistra verità che esse celano. I personaggi dei giocatori fanno parte di una tale compagnia di eroi, in cerca di avventura. Guerrieri irrequieti, studiosi curiosi e vagabondi, desiderosi di ritrovare ciò che è stato perso o esplorare ciò che è stato dimenticato.

Insieme, i giocatori si muoveranno per le Terre selvagge dell’Eriador. È lì che si trova l’Unico Anello, un seme del passato che un giorno porterà il mondo a intraprendere una guerra contro l’Ombra dilagante. Il Nemico si sta muovendo e il fumo esce ancora una volta dal Monte Fato, nella terra di Mordor, dove l’ombra cupa scende.