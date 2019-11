The Lord of the Rings Masters Collection Gandalf & Frodo on Cart Limited Edition di Weta Workshop

Frodo e Gandalf sono due dei personaggi più iconici usciti dal franchise del Signore degli Anelli. Ed è strano ci sia voluto tutto questo tempo affinché fosse realizzato un oggetto da collezione di questo tipo.

Weta Workshop ha da poco annunciato una nuova statua dedicata a Frodo e Gandalf, nell’iconica scena di inizio film, in cui i due protagonisti si dirigono alla Contea a bordo della carrozza guidata dallo stregone grigio. L’opera sarà limitata a 350 pezzi ed è davvero molto dettagliata, con la parte posteriore del carro che sarà apribile e conterrà tutti i fuochi d’artificio e i pacchetti regalo, scolpiti singolarmente uno ad uno. Anche gli altri dettagli più piccoli possono essere elogiati, a partire dai particolari del cavallo, fino agli accenni di ambientazioni della base.

La statua è alta 17 pollici (circa 40 centimetri) e sarà disponibile a partire da Marzo 2020, al prezzo di $1999.99 (circa 1800€). Se avete qualche soldo da spendere, potete già preordinarla qui.

“Sei in ritardo.”

Con questa battuta iconica, è stata portata in vita una delle più grandi amicizie della storia del fantasy, nel film “La Compagnia Dell’Anello” .

Questa statua è perfetta per riempire tutte le collezioni dei fan del Signore degli Anelli…sempre se saranno disposti ad andare a Mordor per ottenerla.

La terza statua della nostra collezione Masters è una celebrazione di momenti come questi: l’intimo, all’interno dell’epopea.

Per i fan dall’occhio attento, ci sono tesori nascosti all’interno.

Caratteristiche del prodotto:

. 78 cm x 39 cm x 45 cm (30,70 x 15,35 x 17,71 pollici)

. Realizzato in polystone

. Collezione Masters #3

. Edizione limitata di 350 pezzi

. Scolpito da Steven Saunders

. Basato su disegni e progetti originali 3foot6 Art

. Fuochi d’artificio sfusi singolarmente scolpiti

. La parete posteriore del carro può essere aperta

. Imballaggio in legno di alta qualità, che può essere utilizzato come base per esposizione

. Vegetazione artificiale sulla base

Contenuto della confezione:

. Statua di Gandalf e Frodo sulla carrozza

. Stampa d’arte