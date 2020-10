The Mandalorian 2 ha sorpreso anche Pedro Pascal

Lucasfilm vuole sicuramente tenere le sorprese mandaloriane per sé quando si tratta degli eventi che si svolgono nella seconda stagione, tanto che anche la stella Pedro Pascal, il cui compito è di portare quei segreti in vita, a volte rimane all’oscuro. La star avrebbe, infatti, rivelato di essere rimasto enormemente sorpreso da quello che avrebbe dovuto fare in The Mandalorian 2. La prima stagione è nota per essere la prima serie TV live-action nel mondo di Star Wars, con una serie di elementi sorprendenti per il pubblico, eppure sembra che ci siano colpi di scena ancora più inaspettati nella nuova stagione.

Pedro Pascal, durante un’intervista con Good Morning America (che potete trovare a questo link) ha affermato:

Dirò che leggendo il primo episodio della seconda stagione, sono stato preso alla sprovvista in un modo davvero buono per quanto appare impressionante il primo episodio anche solo leggendolo. E già basandomi su quanto successo nella prima stagione, avendo visto che sonon in grado di raggiungere tutto ciò che si sono prefissati, e vedendo questo incredibile primo episodio, con una sequenza d’azione che solo leggendola dalle pagine del copione trasmette quella sensazione che… Oh mio Dio. […] è così che ho capito come avranno continuato con la seconda stagione. E che non avrebbero deluso.

In The Mandalorian 2, il Mandaloriano e il Bambino continueranno il proprio viaggio, affrontando i nemici e radunando alleati mentre si faranno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo dell’Impero Galattico. Tra le tante sorprese che la prima stagione ha offerto al pubblico, e con le quali The Mandalorian 2 dovrà confrontarsi, la più grande è stata la rivelazione de Il Bambino, diventato presto famoso come “Baby Yoda” e diventato uno dei personaggi più chiacchierati della cultura pop del 2019.

Pedro Pascal ha continuato a sottolineare come anche lui è ancora scioccato dalla maestria con cui è stato portato in vita il personaggio sul set, definendo i dettagli di realizzazione incredibili. L’attore sembra essere rimasto particolarmente colpito dalla peluria di pesca sulle punta delle orecchie. L’attore si è detto estremamente entusiasta, quindi, del lavoro della Industrial Light and Magic, il team esperto di effetti speciali che ha creato, e mosso, Il Bambino. Pedro Pascal ha anche ammesso di aver improvvisato una battuta all’inizio di una scena e di essere rimasto stupito di come l’animatrone abbia reagito alla sua battuta improvvisando la scena di rimando. The Mandalorian 2 debutterà su Disney+ il 30 Ottobre.