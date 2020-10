The Mandalorian: ecco quando Ahsoka Tano potrebbe apparire

Ahsoka Tano dovrebbe apparire nelle seconda stagione di The Mandalorian, ciò che non è stato ancora svelato è quando la togruta un tempo allieva di Anakin Skywalker dovrebbe fare la sua comparsa e per quanti episodi.

Attenzione, in questa news potrebbero esserci potenziali spoiler sulla seconda stagione di The Mandalorian, se siete sensibili all’argomento non proseguite oltre.

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ con abbonamento mensile o annuale scontato potete utilizzare questo link.

La seconda stagione di The Mandalorian debutterà il 30 ottobre sulla piattaforma Disney, tuttavia il velo di mistero che aleggia attorno alla presenza di Tano nella stagione due della serie tv Disney+ è principalmente dovuto alla sua assenza nel trailer ufficiale della seconda stagione: durante i quasi due minuti di durata del filmato non vi è traccia della ex Jedi e tanto è bastato per far sorgere qualche dubbio agli appassionati, che speravano in un ritorno di questo amatissimo personaggio.

La notizia del ritorno di Ahsoka, interpretata da Rosario Dawson, ha suscitato da subito l’entusiasmo dei fan, che dopo la delusione di Episodio IX (in cui il personaggio ha un piccolo cameo vocale) avranno così la possibilità di vedere in carne e ossa questa eroina.

L’apparizione di Tano potrebbe così essere uno dei momenti più attesi della stagione due, che in un certo senso potrebbe accostarsi alla straordinaria rivelazione del Bambino nel finale del primo episodio della prima stagione di The Mandalorian. I fan si chiedono quindi come e quando Ahsoka potrebbe fare la sua comparsa.

Dave Filoni wrote Chapter 5 of Mando Season 2 so I’d expect Ahsoka to be introduced on November 27th’s episode! pic.twitter.com/l1JveP4g1D — Corey Van Dyke (@Corey_WolfPack) October 4, 2020

Per rispondere a queste domande abbiamo verificato su IMDB la presenza del personaggio nella lista del cast: Rosario Dawson appare accreditata per il ruolo di Tano per un solo episodio.

Per quel che riguarda il quando il personaggio dovrebbe apparire, Corey Van Dyke di Kessel Run Transmissions ipotizza che Ahsoka possa fare la sua comparsa durante il quinto episodio della seconda stagione. A motivare questa risposta occorre consultare i credits dell’episodio per scoprire che sia la regia che la sceneggiatura della puntata sono opera di Dave Filoni, creatore del personaggio di Ahsoka.

Nonostante quanto affermato dallo youtuber, sempre secondo IMDB Tano dovrebbe fare la sua comparsa nel primo episodio.

Introdotta per la prima volta nello special cinematografico della serie animata di Clone Wars, Ahsoka rappresenta uno dei personaggi chiave della serie animata ambientata durante le Guerre dei Cloni e successivamente fa il suo ritorno con un ruolo di supporto in Star Wars: Rebels. Queste due serie animate firmate da Filoni offrono infatti diversi punti di contatto tra loro e la più recente serie tv live action.

Ahsoka però non sarebbe l’unico personaggio apparso in Clone Wars e Rebels a fare la sua comparsa in The Mandalorian, infatti anche Bo-Katan Kryze farà il suo ritorno durante la seconda stagione.