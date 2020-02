The Mandalorian: rilasciato il primo trailer in italiano

È stato rilasciato il primo trailer ufficiale e in italiano di The Mandalorian, la nuova serie di casa Disney.

Grazie all’arrivo anticipato di Disney+ in Italia, la serie tv The Mandalorian sarà disponibile sui vostri dispositivi PC, smartphone e tablet dal 24 Marzo prossimo. The Mandalorian è la prima serie tv live action dell’Universo Star Wars, una vera e propria rivoluzione in casa Disney che ha puntato tutto su questo show televisivo che è già un successo negli Stati Uniti.

Come già vi avevamo accennato, The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero quando in tutta la galassia non c’è che caos e illegalità. C’è però un guerriero che da solo viaggia per lo spazio, verso i confini più remoti della galassia e cerca di guadagnare da vivere facendo il cacciatore di taglie. La serie tv è ambientata prima della comparsa del Primo Ordine e racconta le avventure di questo guerriero Mandaloriano che cerca di nascondersi agli occhi della Nuova Repubblica. Il protagonista della serie tv, come potete vedere nel trailer appena rilasciato, di casa Disney è Pedro Pascal e i produttori Jon Favreau e Dave Filoni.

Vi ricordiamo che Disney+ è il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri brand, riuniti insieme, per la prima volta. Il servizio di streaming sarà disponibile in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera dal 24 marzo al prezzo di €6.99 al mese/€69.99 all’anno. Manca poco più di un mese all’uscita ufficiale di Disney+ in Italia e vi ricordiamo che a partire dal 24 marzo 2020 saranno disponibili alcuni degli show più attesi, quali The Falcon and the Winter Soldier, Ms. Marvel. WandaVision, She Hulk, Moon Knight e l’intero catalogo illustrato su queste pagine.