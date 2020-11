The Mandalorian Stagione 2 non batte The Boys e Stranger Things

The Mandalorian Stagione 2 ha debuttato la scorsa settimana su Disney+ per la gioia dei fan in trepidante attesa e di certo non ha deluso le altissime aspettative. Tuttavia secondo l’agenzia ReelGood la season premiere non ha attirato lo stesso numero di spettatori di altre serie di successo.

Nel dettaglio la ricerca, che fa capo ovviamente a dati legati all’utenza degli Stati Uniti, riporta circa 2 milioni di utenti connessi per vedere il primo episodio di The Mandalorian Stagione 2 che equivale a circa il 5.7% di tutto il traffico streaming dello scorso weekend. Numeri impressionanti che servo a sorpassare la season premiere della passata stagione (circa il 4.3% del traffico streaming) e la serie rivale ovvero The Queen’s Gambit di Netflix che si ferma al 4.3% del traffico streaming.

Queste percentuali però non bastano a battere la serie attualmente regina dello streaming ovvero The Boys che ha fatto registrare, per la season premiere della sua seconda stagione arrivata online fra il 4 e il 6 settembre scorso, addirittura il 7.2% di traffico streaming né a detronizzare Stranger Things, la cui season premiere della terza stagione, fece registrare lo scorso luglio il 5.8% di traffico streaming.

The Mandalorian Stagione 2

The Mandalorian Stagione 2 ha debuttato lo scorso 30 ottobre su Disney+.

Eccovi la sinossi ufficiale: