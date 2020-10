The Mandalorian 2 : cosa, come e dove vederlo su Disney+

Dopo l’incredibile successo della prima stagione, The Mandalorian, la serie ambientata nell’universo di Star Wars, è pronta ad accoglierci nuovamente per raccontarci le imprese di Din Djarin, bounty hunter di eccezionale talento nonché parte di una delle società più affascinanti del complesso universo creato da George Lucas: i Mandaloriani. The Mandalorian si è rivelata da subito uno dei prodotti di punta di Disney+, il canale streaming della major che si è imposto immediatamente come un rivale da non sottovalutare per gli altri colossi dell’home entertainment, come Netflix, Amazon Prime Video e Apple+. Una gemma che sta per impreziorsi ulteriormente con l’uscita di The Mandalorian 2, l’atteso seguito delle imprese del cacciatore di taglie mandaloriano.

Vedere in azione Mando, come è soprannominato il protagonista della serie, è stata una vera gioia per la maggior parte degli appassionati di Star Wars, anche se non son mancati voci fuori dal coro. Al netto dei gusti personali, il merito principale di The Mandalorian è l’aver ulteriormente espanso il Canon di Star Wars, il complesso universo narrativo che dal cinema, dove la saga è nata, si espanso, dopo l’uscita de Il risveglio della Forza, in altri media, come libri, romanzi o videogiochi.

Su Disney+ potete vedere tutti i primi episodi della prima stagione di The Mandalorian, una serie di documentari sul tema e dal 30 Ottobre guardare la seconda stagione!! Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link

The Mandalorian 2: trama

The Mandalorian, così come The Mandalorian 2 è ambientato tra la caduta dell’Impero vista in Il ritorno dello Jedi e gli eventi narrati in Il Risveglio della Forza. Conseguentemente alla fine del dominio di Palpatine, la galassia non è completamente libera dal giogo imperiale, ma alcune eminenti personalità imperiali stanno cercando di riorganizzarsi in zone sperdute ai confini della società galattica. Questi territori di frontiera sono il luogo ideale in cui ordire piani per ribaltare la vittoria dell’Alleanza Ribelle, o semplicemente crearsi una nuova vita avvalendosi di gruppi di stormtrooper fedeli.

Scelta presa anche da un ex governatore imperiale, che stabilitosi su Nevarro, sperduto mondo dell’Orlo Esterno, ordisce un misterioso piano al cui centro c’è una creatura nota come il Bambino. Per recuperarlo, si avvale di una gilda di cacciatori di taglie guidata da Grieff Karga (Carl Weathers), che affida l’incarico a diversi uomini, tra cui il suo bounty hunter migliore: il Mandaloriano.

È proprio il Mando, come viene soprannominato il taciturno cacciatore di taglie, a recuperare l’obiettivo della taglia, ma quando scopre che si tratta di un piccolo alieno, qualcosa lo spinge a mettere in discussione i propri principi e iniziare una missione di salvataggio che lo spinge ad affrontare grandi pericoli pur di proteggere il piccolo.

In questa loro fuga a bordo dell’astronave del Mandaloriano, la Razor Crest, i due incontrano altri personaggi intenzionati a dimenticare passati tormentati (come l’ex incursore ribelle Cara Dune o l’ugnaught Kuiil) e letali avversari come Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

In The Mandalorian 2 seguiremo nuovamente la fuga del Mandaloriano e del suo piccolo amico per la galassia, scoprendo anche qualcosa in più sul passato del cacciatore di taglie e sul Bambino.

The Mandalorian: cosa guardare

La prima serie di The Mandalorian, come da tradizione, si è premurata di offrire agli spettatori un primo assaggio di una storia molto più complessa, ma che ha mostrato da subito di esser parte integrante di un contesto narrativo, il citato Canon, che negli ultimi anni è stato attentamente coordinato da Disney. All’interno di The Mandalorian non sono mancati, infatti, i richiami e i riferimenti alla saga di Star Wars, anche se va riconosciuto un particolare legame con un altro prodotto disponibile su Disney+ legato alla galassia lontana, lontana: The Clone Wars.

Nella seria animata creata da Dave Filoni, che ha avuto anche un ruolo nella creazione di The Mandalorian assieme a Jon Favreau, abbiamo infatti una prima visione della cultura mandaloriana. Pur essendo stati citati sin dai tempi de L’impero colpisce ancora, con la comparsa di Boba Fett, e de L’attacco dei cloni, dove appaiono Jango Fett e un giovanissimo Boba, all’interno della cinematografica di Star Wars non si è mai approfondita la cultura mandaloriana, che venne invece esplorata nei fumetti divenuti ora Legends, ovvero dei what if…? slegati dalla continuity ufficiale di Star Wars.

In The Clone Wars assistiamo invece a momenti fondamentali della storia di Mandalore, centrali anche per la storia galattica. Specialmente nelle ultime stagioni, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Ahsoka Tano sono direttamente coinvolti nella guerra civile mandaloriana, che si svolge negli ultimi tempi della Guerra dei Cloni. In questi episodi compaiono anche dei personaggi che sappiamo già aver un ruolo nella seconda stagione di The Mandalorian, come la già citata Ahsoka Tano e Bo-Katan Kryze.

La scena finale della prima stagione di The Mandalorian, dove vediamo Moff Gideon brandire la Darksaber, ci porta a consigliare anche la visione di un’altra serie animata di Star Wars, sempre disponibile su Disney+: Star Wars: Rebels.

In questa serie vengono raccontati i primi passi della futura Alleanza Ribelle, collocando quindi le avventure dell’equipaggio della Spectre tra Rogue One e Una nuova Speranza. Prodotto rivolto ad un pubblico giovane, Rebels contiene però alcuni passaggi essenziali per comprendere al meglio le motivazioni di alcuni personaggi che vedremo in The Mandalorian (in primis, Ahsoka Tano) e comprendere al meglio la mentalità mandaloriana, la Via, che è un tratto essenziale della personalità del Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. E a tal proposito, assistiamo in Rebels a un altro capitolo della storia di questa genia di guerrieri, al termine del quale compare la Darksaber vista in mano al villain di The Mandalorian.

Non meno importante dell’approfondimento storico di The Mandalorian, è quello artistico. La curiosità di scoprire come si sia arrivati alla creazione di questa prima serie live action di Star Wars, dei suoi segreti e dei trucchi utilizzati per la lavorazione è divenuta la scintilla vitale di Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian, una docu-serie di otto episodi in cui abbiamo la fortuna di dare una sbirciatina nel backstage di The Mandalorian, sempre disponibile su Disney+.

Ospiti di Jon Favreau, la mente dietro The Mandalorian, veniamo guidati in un tour che ci consente di scoprire come The Mandalorian si collochi nel Canon di Star Wars, ma soprattutto vengono mostrati i passaggi essenziali per la creazione della serie, dalla tecnologia realizzativa degli effetti speciali alla composizione della colonna sonora, finendo con un episodio dal profetico titolo Connection, in cui Favreau ricostruisce i legami di The Mandalorian con la saga di Star Wars.

The Mandalorian 2: cosa vedremo

Il tempo per prepararsi all’uscita della seconda stagione di The Mandalorian inizia a scarseggiare, visto che Mando e il Bambino torneranno ufficialmente sul canale streaming di Disney a partire dal 30 ottobre. Parlando dei nuovi episodi di The Mandalorian 2, il creatore dello show Jon Favreau ha dichiarato in modo netto cosa possiamo attenderci dalla nuova stagione:

“La secondata stagione di The Mandalorian si presenta come il punto di partenza di una narrazione più completa. Gli episodi saranno meno slegati, anche se ognuno manterrà la propria identità. Nell’inserire nuovi personaggi, vengono offerte chance di avventurarsi in differenti storie. Per me è stato curioso analizzare come il mondo si sia appassionato a Il trono di Spade, ammirando come la serie si sia evoluta raccontando i diversi percorsi dei vari personaggi”

In The Mandalorian 2 verrà approfondito anche il rapporto che lega il cacciatore di taglie al Bambino, come conferma un altro nome importate del Canon di Star Wars, Dave Filoni:

“Dalla prima stagione, aumenterà la posta in gioco, tutto assume un tono più maestoso, e anche il rapporto tra il Bambino e Mando si evolverà in una direzione che sono sicuro piacerà molto agli spettatori”

Dichiarazioni che lasciano ben sperare per gli otto episodi che comporranno The Mandalorian 2. In merito ai titoli degli episodi che comporranno questo secondo viaggio in compagnia del Mandaloriano non si hanno ancora certezze adamantine, ma già qualche mese fa erano comparse indiscrezioni in merito.

The Mandalorian 2: le puntate

Secondo la programmazione di Disney+, la programmazione degli episodi è la seguente:

30 ottobre : The Search (titolo da confermare)

6 novembre: The Confrontation (titolo da confermare)

13 novembre: The Bounty (titolo da confermare)

20 novembre: The Republic (titolo da confermare)

27 novembre: The Loyalist (titolo da confermare)

4 dicembre: The Sorcerer (titolo da confermare)

11 dicembre: The Return (titolo da confermare)

18 dicembre: The Empire (titolo da confermare)

Pur essendo ancora nel campo delle speculazioni, bisogna ammettere che questi titoli sono forieri di sensazioni decisamente positive. Chi sarà la strega che sembra indicare il titolo del sesto episodio? Forse Ahsoka Tano? Per svelare questo e altri misteri dobbiamo attendere il 30 ottobre, quando Mando e il Bambino torneranno su Disney+.

Questa è la Via.