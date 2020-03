The Mandalorian: su Italia 1 domenica sera

A sorpresa pochi minuti fa il palinsesto di Italia 1 ha fornito una graditissima sorpresa: The Mandalorian andrà in chiaro su Italia 1, domenica 22 marzo alle 23.30 – anche in HD sul canale 506 del digitale terrestre.

La decisione, per il momento non corroborata da nessuno comunicato ufficiale, precede di soli due giorni il lancio della piattaforma Disney+ nel nostro paese dove, proprio questa serie originale sarebbe dovuto essere uno dei contenuti di punta dell’offerta on demand.

Non è dato sapere quindi se si tratta solo di una iniziativa spot per la promozione della piattaforma stessa oppure se tutta la serie, composta da 8 episodio totali per una durata che dai 30 ai 60 minuti, sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 ogni domenica.

Dovremo in questo senso attendere o un comunicato ufficiale o l’aggiornamento del palinsesto di Italia 1 nei prossimi giorni.

The Mandalorian è la prima serie live action ambientata nell’universo della saga cinematografica di Star Wars. Si svolge cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della Forza, e racconta le avventure di un cacciatore di taglie mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica. I produttori esecutivi sono Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Jon Favreau è inoltre showrunner e capo sceneggiatore.

A vestire i panni del Mandaloriano c’è Pedro Pascal mentre nel cast figurano anche Nick Nolte, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Ming-Na Wen, Omid Abtahi e Werner Herzog. Invece Taika Waititi darà voce al robot IG-11.

Ogni episodio della serie è costato dai 12 ai 15 milioni di dollari, per un budget complessivo di ben 100 milioni di dollari!