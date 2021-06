The Many Saints of Newark: il trailer del nuovo film prequel de I Soprano

Sono passati quasi 15 anni da quando abbiamo visto la conclusione de I Soprano, l’acclamata serie sulla mafia che molti indicano come il punto di partenza della nuova “Età dell’Oro della televisione” del 21° secolo. Sebbene David Chase, il creatore de I Soprano, abbia dichiarato che per lui la serie era finita lì e che non pensava di creare un possibile sequel, ecco invece che un prequel è tutt’ora in produzione.

The Many Saints of Newark è scritto e prodotto dal creatore della serie originale David Chase e uscirà nelle sale e su HBO Max il 1° ottobre. Warner Bros. Pictures ha pubblicato un nuovo trailer del prequel.

The Many Saints of Newark: la trama

Ambientato negli anni ’60 e ’70, The Many Saints of Newark mostrerà come Tony Soprano sia passato da un normale ragazzo del New Jersey alla leggenda criminale vista ne I Soprano.

Il giovane Tony sarà interpretato da Michael Gandolfini, il figlio della star originale James Gandolfini. Abbiamo poi Alessandro Nivola, attore di origini italiane che interpreta Richard “Dickie” Moltisanti, Jon Bernthal che interpreta Giovanni “Johnny Boy” Soprano, il padre di Tony al posto di Joseph Siravo, venuto a mancare lo scorso aprile, Billy Magnussen nel ruolo di Paulie “Walnuts” Gualtieri, Vera Farmiga nel ruolo di Livia Soprano (nella serie I Soprano aveva invece il volto di Nancy Marchand, morta nel 2000) e John Magaro come Silvio Dante. Abbiamo poi Michela De Rossi, Leslie Odom Jr, Ray Liotta e Corey Stoll.

Come possiamo vedere dal trailer pubblicato dalla Warner Bros. Pictures le origini di Tony sono esplorate in profondità, compresi i suoi problemi scolastici, le relazioni familiari e gli inizi della sua vita criminale. Il film sembra avere la stessa energia grintosa e lo stesso dialogo tagliente che ha reso famosi I Soprano, il che è un’ottima notizia per i fan.

Come si vede nel trailer, The Many Saints of Newark si occuperà pesantemente dei disordini civili a Newark nel 1967, che sono stati scatenati dalla polizia razziale e dall’oppressione economica esercitata contro la popolazione nera della città. Molti dei nuovi personaggi entreranno nel film attraverso quella storia di discordia razziale.

Con un po’ di fortuna, il nuovo film può riconquistare un po’ della magia che ha reso I Soprano così sensazionale sulla HBO.

