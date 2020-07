The Old Guard: Chalize Theron vorrebbe un sequel

Dopo il grande successo di pubblico e di critica di The Old Guard (qui potete trovare la nostra recensione), la piattaforma di streaming Netflix ha deciso di pubblicare anche il dietro le quinte della pellicola d’azione in cui sono presenti alcune parti dell’allenamento che ha dovuto eseguire l’attrice Charlize Theron per interpretare il personaggio di Andromaca di Scizia.

The Old Guard, infatti, è piaciuto molto soprattutto per l’intensità dei combattimenti corpo a corpo che vedevano al centro della scena proprio l’attrice Premio Oscar Charlize Theron. Il pubblico, però, già all’indomani dell’arrivo su Netflix del film, ha iniziato a chiedere a gran voce un sequel.

Dopotutto lo stesso finale del film rimanda necessariamente ad un continuo e il successo di pubblico, che ha visto più di 72 milioni in sole quattro settimane posizionandosi tra i 10 film più visti su Netflix di sempre, permetterebbe la pubblicazione di un sequel. Al riguardo è intervenuta anche la stessa Theron che, quasi ponendosi da portavoce del cast, ha riferito:

“Stiamo ancora facendo uscire questo, prendiamoci un momento per riposare, ma dando per certo che tutti noi lo vogliamo davvero. Sono sicura che quando arriverà il giusto momento, partirà quel genere di conversazione”.

In realtà The Old Guard non è l’unico progetto nella mente della Theron in questo momento. Ha, infatti, organizzato una proiezione drive-in di Mad Max: Fury Road il 31 luglio all’ultimo piano del parcheggio presso il centro commerciale Grove di Los Angeles a beneficio del Charlize Theron Africa Outreach Project, che aiuta a finanziare organizzazioni e programmi per giovani nativi sudafricani. Queste le parole dell’attrice:

“Sono cresciuta con il drive-in. Tutto noi abbiamo dovuto cercare qualcosa per reinventarci. Dovevamo trovare un modo per far divertire le persone, ma allo stesso tempo essere al sicuro raccogliendo fondi per i programmi tanto necessari per aiutare i giovani. I più vulnerabili tra noi continuano ad essere quelli che cadono attraverso le fessure invisibili. Non importa quanto sia difficile chiedere denaro, non possiamo non chiederlo perché il lavoro è troppo importante.”

Ricordiamo che The Old Guard si basa sulla celebre graphic novel di Greg Rucka ed è diretto da Gina Prince-Bythewood. Racconta una storia grintosa e ricca d’azione che vi mostrerà come l’idea di vivere per sempre è più difficile di quanto possa sembrare. Il cast include anche Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor.