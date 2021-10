The Prince of Tennis II: U-17 World Cup, il teaser del nuovo anime

Il franchise di The Prince of Tennis (Il Principe del Tennis) si amplia con un nuovo anime. Secondo quanto riportato durante un evento organizzato per i 20 anni del franchise è stato annunciato che il nuovo anime si intitola The Prince of Tennis II: U-17 World Cup (Shin Tennis no Ōji-sama U-17 World Cup).

Quando debutterà? Il prossimo anno e sarà la prima serie televisiva del franchise in circa un decennio.

Il cast, la key visual e il teaser di The Prince of Tennis II: U-17 World Cup

The Prince of Tennis II: U-17 World Cup vede il ritorno del cast delle serie precedenti: Junko Minagawa come Ryōma Echizen, Ryotaro Okiayu nel ruolo di Kunimitsu Tezuka, Hiroki Yasumoto è Hōō Byōdōin, Junichi Suwabe come Keigo Atobe, Sachiko Nagai nel ruolo di Seiichi Yukimura, Yoshimasa Hosoya come Kuranosuke Shiraishi, Tarusuke Shingaki è Eishiro Kite e Mamoru Miyano nel ruolo di Ryōga Echizen.

Questo il teaser:

Keiichiro Kawaguchi sta tornando dall’ultimo anime 2D, The Prince of Tennis II Hyotei vs Rikkai Game of Future, per dirigere la nuova serie presso Studio KAI e MSC e Mitsutaka Hirota (Anime-Gataris, Nanbaka) sta di nuovo supervisionando il script. Akiharu Ishii (Blood+, Ultramarine Magmell) è tornato per disegnare i personaggi e servire come capo direttore dell’animazione.

Gli altri membri del personale di ritorno includono: Yuko Tsumori come artista chiave colore, Sei Ito è il direttore artistico, lo Studio ARA si occupa degli sfondi, Tomoyuki Aoki è l’art design, Yūta Nakamura è il direttore della fotografia. Daisuke Hiraki si occupa del montaggio, Yuki Matsuoka è il direttore del suono, Chihiro Tamaki si occupa della musica, Jinnan Studio della produzione del suono e NAS della produzione.

E questo il video creato per il ventesimo anniversario:

Prince of Tennis – il franchise

Il manga di Prince of Tennis di Takeshi Konomi è stato serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 1999 al 2008. Konomi ha poi lanciato The New Prince of Tennis (Shin Tennis no Ouji-sama) sulla rivista Jump Square, sempre della Shueisha, nel 2009.

Questo manga sequel, tutt’ora in corso, è stato adattato in un anime nel 2012 intitolato: The Prince of Tennis II, mentre in Italia rimane inedito, al contrario della prima serie, pubblicata dalla Planet Manga dal 22 febbraio 2007 al 27 aprile 2017.

Per quanto riguarda la prima stagione anime, composta da 178 episodi, intitolata Prince of Tennis, è stata prodotta da Trans Art e trasmessa in Giappone dal 10 ottobre 2001 al 30 marzo 2005 su TV Tokyo mentre in Italia è andata in onda su Hiro dall’8 dicembre 2008 al 13 febbraio 2009, dove però vennero trasmessi solo i primi 52 episodi. Il 17 aprile aprile di quest’anno ha debuttato la prima parte dell’anime The New Prince of Tennis: Hyotei vs Rikkai Game of Future, mentre la seconda parte è uscita il 17 aprile. Il 3 settembre ha debuttato il primo film in 3DCG (Computer Grafica in 3D) Ryōma! Shinsei Gekijōban Tennis no Ōji-sama (Ryōma! Rebirth: The Prince of Tennis Movie).

