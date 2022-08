Le fattezze di Sogno, il protagonista di The Sandman, sono ispirate a una persona reale, come ha dichiarato lo stesso autore di questa importantissima graphic novel, Neil Gaiman.

The Sandman ha avuto un’influenza di vasta portata anche al di fuori del regno delle graphic novel. La serie ha avuto un grande impatto sullo sviluppo del genere fantasy sin dalla sua pubblicazione (l’opera vide la luce nel 1988, negli U.S.A., ed è attualmente distribuita in Italia da Panini Comics), invadendo anche altri media: la più recente di queste iterazione è la nuovissima serie The Sandman, disponibile in esclusiva su Netflix. In particolare, il personaggio principale della serie, Sogno, è conosciuto anche come Morpheus, il plasmatore, e una miriade di altri nomi.

È uno dei sette Eterni, un gruppo composto da Sogno, Destino, Morte, Desiderio, Disperazione, Delirio e Distruzione.

Il caratteristico uso di Gaiman della personificazione antropomorfa di entità metafisiche come critica della società mescola anche mitologia, storia e horror, creando un’ambientazione fantasy unica e ammaliante. Ma chi sono ispirate le fattezze di Sogno?

The Sandman: Peter Murphy (Bauhaus) e le fattezze di Sogno

È interessante notare che Neil Gaiman ha basato le fattezze di Sogno su una figura reale. È risaputo che Gaiman è un avido consumatore di musica i cui gusti includono Velvet Underground a Tori Amos. Tuttavia, per il suo enigmatico personaggio principale di The Sandman ha optato per uno dei frontmen più iconici della storia della musica: Peter Murphy, cantante e leader della band di rock gotico Bauhaus. Sul suo Tumblr ufficiale, nel 2013, Gaiman ha scritto:

“L’idea-modello originale per Morpheus era Peter Murphy del Bauhaus”.

In The Sandman Covers del 1997, Neil Gaiman ha spiegato:

“L’immagine di Sandman è stata ispirata da Peter Murphy, l’ex cantante dei Bauhaus e modello per la Maxell, perché quando l’artista Mike Dringenberg ha visto gli schizzi originali del personaggio, ha detto: ‘Sembra Peter Murphy dei Bauhaus’”.

Qui di seguito, ecco lo spot delle audiocassette Maxell che vede come protagonista Peter Murphy:

Dopo l’osservazione di Dringenberg, Gaiman e McKean

“hanno ottenuto alcuni video dei Bauhaus e hanno subito visto che Mike aveva ragione”.

Così, le fattezze di Sogno dovevano essere basate sul frontman dei Bauhaus, che veniva sempre fotografato con una illuminazione molto forte che genera un chiaroscuro particolarmente marcato, qualcosa che sarebbe diventato un elemento vitale della rappresentazione del personaggio.