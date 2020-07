The Walking Dead 10 – clip e data del finale, in arrivo episodi extra

Finalmente una buona notizia per i fan della serie TV di The Walking Dead. Durante il panel virtuale tenutosi la scorsa notte al San Diego Comic-con@Home è stata infatti annunciata la data della season finale di The Walking Dead 10 e mostrata una clip con i primi minuti dell’episodio.

L’episodio che si intitola “A Certain Doom” andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 4 ottobre e di conseguenza lunedì 5 ottobre alle 21.00 su Fox – canale 112 di Sky.

Eccovi la clip ma attenzione agli spoiler:

La clip mostra i personaggi principali che si preparano al conflitto contro Beta e i Sussuratori, con padre Gabriel che si fa carico di gran parte della scena spiegando come, insieme, tutte le comunità saranno abbastanza forti da affrontare le forze della Beta.

La clip mostra anche il ritorno di Maggie, che riceve un messaggio dalle comunità che la informa della morte di Jesus e le chiede di tornare. La guerra di Beta contro i sopravvissuti inizia alla fine della clip, mentre inizia ad vedere visioni dei non morti che lo ascoltano. Dopo averli ascoltati cantare, dà l’ordine di iniziare l’assedio e l’intera orda avanza in marcia.

Il penultimo episodio di The Walking Dead 10 è andato in onda il 5 aprile. The Tower ha posto le basi per la battaglia finale, e ha introdotto agli spettatori Princess, uno dei personaggi più popolari della serie a fumetti.

Le novità però non sono finite qui. La showrunner Angela Kang ha infatti annunciato l’arrivo di ben 6 episodi extra per The Walking Dead 10 che andranno in onda all’inizio del 2021. La Kang ha spiegato che la scelta è stata dettata dall’impossibilità di stabilire una data certa per la ripresa della serie e che quindi, inevitabilmente la Stagione 11 slitterà.

