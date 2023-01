Nonostante la serie ufficiale si sia conclusa dopo ben undici stagioni, l’universo televisivo di The Walking Dead è destinato a espandersi con nuovi spinoff. Tra questi è già stato confermato uno con Rick e Michonne, grandi protagonisti dello show targato AMC, che potrebbe uscire prima del previsto. A fornire nuovi aggiornamenti sulla potenziale finestra di lancio ci ha pensato Danai Gurira, interprete di Michonne, in una recente intervista.

Andrew Lincoln as Rick Grimes, Danai Gurira as Michonne..- The Walking Dead _ Season 9, Episode 5 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

Quando uscirà lo spinoff di The Walking Dead su Rick e Michonne?

Penso che la serie uscirà a 2023 inoltrato. Potrebbe essere prima o dopo Halloween, ma l’obiettivo è di farla uscire in quel periodo.

Questa la sinossi dello show, che si chiamerà The Walking Dead: Rick & Michonne: Un’epica storia d’amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono gettati in un altro mondo, nato da una guerra contro i morti… E, in definitiva, da una guerra contro i vivi. Riusciranno, in un luogo e in una situazione mai visti, a ritrovarsi e a ritrovare le persone che erano? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Divisi possono ancora dirsi ? o scopriranno che anche loro sono dei morti che camminano?

I due personaggi sono apparsi a sorpresa anche nel finale dell’undicesima stagione di The Walking Dead, aprendo dunque le porte al loro spinoff. Confermati anche un nuovo spinoff intitolato Dead City con protagonisti Maggie (Lauren Coahn) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) e una serie su Daryl Dixon (Norman Reedus), ambientata a Parigi. Il fumetto di The Walking Dead si è concluso nel 2019 e Robert Kirkman ha anche parlato della scena “cringe” che avrebbe voluto rimuovere. La suddetta scena è stata anche trasposta, seppur con qualche piccolo cambiamento, all’interno della serie AMC. In Italia gli episodi di The Walking Dead sono disponibili su Disney Plus.