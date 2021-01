The Whale, il film sarà interpretato da Brendan Fraser

Brendan Fraser è noto al pubblico per aver interpretato diversi ruoli, dall’essere un uomo in un corpo robot su Doom Patrol al suo ruolo da protagonista nel franchise di azione/avventura La Mummia, ma ora assumerà un ruolo molto più introspettivo e serio per The Whale, il suo prossimo film del regista Darren Aronofsky.

Uno dei registi più discussi degli anni 2000, Darren Aronofsky, che ha diretto Madre! e The Black Swan, darà vita al suo prossimo progetto intitolato The Whale per la prestigiosa casa di produzione A24. The Whale è uno spettacolo teatrale scritto da Samuel D. Hunter, che ha debuttato nel Gennaio 2012 alla Denver Centre Theatre Company. Lo stesso anno lo spettacolo si è trasferito Off-Broadway, alla Playwrights Horizons, dove ha conquistato il Lucille Lortel Award per la migliore commedia e il GLAAD Media Award per la produzione teatrale di New York, oltre a ricevere uno Special Drama Desk Award per un contributo significativo al teatro. Lo spettacolo è stato successivamente rappresentato al Theatre Royal Bath nel 2018.

Brendan Fraser interpeterà un recluso sociale di 600 chili di nome Charlie, arrivato a tale peso affogando nel cibo il dolore per la perdita del proprio partner. Il film vedrà Charlie cercare di riconciliarsi con la propria famiglia, che ha abbandonato per poter stare col proprio amante, e con la figlia, che nel film è descritta come profondamente infelice e combattuta. The Whale sarà il primo film diretto da Darren Aronofsky dal debutto nelle sale cinematografiche di Madre!, film horror psicologico del 2017. La sceneggiatura di The Whale è scritta da Samuel D. Hunter, autore dell’originale adattamento off-broadway del 2012. Per quanto riguarda il nuovo adattamento cinematografico di Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter ha dichiarato di essere molto contento del lavoro di adattamento della propria commedia, e di essere estremamente legato ad una storia che lui stesso definisce molto personale. Lo scrittore si è detto grato di avere la possibilità di far conoscere la storia di Charlie ad un pubblico più vasto e di poterlo fare con il regista che ammira sin da quando, matricola al college, ha avuto l’occasione di vedere Requiem for a Dream.