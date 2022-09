La canzone dell’episodio 5 degli Anelli del Potere è legata all viaggio dei Pelopiedi, che vediamo nella puntata. Come Nori ha già spiegato allo Straniero, la migrazione è una parte fondamentale dello stile di vita dei Pelopiedi. La canta Poppy, che afferma che fosse la canzone che cantava sua madre durante le loro migrazioni. Poppy la intona per passare il tempo mentre sono in viaggio, e la ascoltiamo nuovamente poco prima dei titoli di coda, quando le tre navi hanno lasciato il porto di Númenor per la Terra di Mezzo.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su Gli Anelli del Potere, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

This Wandering Day: tutti i segreti della canzone de Gli Anelli del Potere 5

La canzone in questione si intitola “This Wandering Day” e a cantarla è proprio Megan Richards, l’attrice che interpreta Poppy nella serie. È stato composto da Bear McCreary, che ha curato la colonna sonora degli Anelli del Potere. “This Wandering Day” è un brano che è stato scritto appositamente per la serie, ma va anche aggiunto che alcune sezioni del testo sono ispirate al lavoro di J.R.R. Tolkien. La canzone, infatti, si chiude con le parole “not all who are wonder or wander are lost“, ovvero

“Non tutti coloro che si meravigliano o vagano sono perduti”.

Queste parole riportano alla memoria un verso della poesia “Riddle of the Strider“, che si trova nel Signore degli Anelli, e più di preciso nel libro La Compagnia dell’Anello. Il verso di questa poesia recita infatti “Not all those who wander are lost”, che vuol dire:

“Non tutti coloro che vagano sono perduti”

La decisione di inserire una canzone come “This Wandering Day” nella storia dell’episodio 5 degli Anelli del Potere si inserisce in una tradizione che è stata iniziata dalla trilogia cinematografica del Signore degli Anelli e poi portata avanti dai film dello Hobbit, entrambi diretti da Peter Jackson. A tal proposito, potete acquistare su Amazon Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit completamente rimasterizzati in 4K.

Se conoscete entrambe le trilogie di Jackson basate sulle opere maggiori di Tolkien, avrete di certo notato una tendenza a impiegare brani originali composti appositamente per i film, ma non come colonna sonora esterna: le canzoni, infatti, anche nei film vengono sempre intonate dai protagonisti stessi della storia e, anche in quel caso, i testi di questi brani sono ispirati a ciò che Tolkien ha scritto nei suoi romanzi e nelle sue opere ambientate nella Terra di Mezzo.

Gli Anelli del Potere Uomo Meteora

Per fare degli esempi un po’ più concreti, nel film Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato possiamo ascoltare una canzone intonata dai nani, e nel film che chiude la trilogia del Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, a cantare è, in una occasione, l’elfa Arwen, e in un’altra, in un ambiente decisamente meno formale, a cantare sono gli Hobbit Merry e Pipino, mentre sono in una taverna.

Un ulteriore dettaglio, poi, che riguarda la canzone dell’episodio 5 degli Anelli del Potere, riguarda il fatto che la ascoltiamo in due occasioni distinte, che sono però accomunate da un particolare: il viaggio. La ascoltiamo, infatti, sia mentre i Pelopiedi si mettono in cammino, sia mentre vediamo la partenza delle tre navi da Númenor, un viaggio, quest’ultimo, che si rivelerà molto lungo e pericoloso. In entrambi i casi, grazie a queste partenze avremo modo di vedere sempre più zone diverse del vasto mondo creato da Tolkien.