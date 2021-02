Thor e i Guardiani della Galassia si incontreranno ancora

La produzione di Thor: Love and Thunder è ufficialmente iniziata, e i fan già assaporano i pochi, ma succosi, dettagli che già danno un’idea di come si presenterà il prossimo film della saga del dio Thor.

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo episodio dell’Universo Cinematografico Marvel è il fatto che i fan potranno ammirare un’apparizione dei Guardiani della Galassia, con cui Thor, interpretato da Chris Hemsworth, si è trovato a collaborare nel finale di Avengers: Endgame. Con due pellicole in arrivo, Guardiani della Galassia volume 3 e lo special di Natale tanto atteso su Disney +, la curiosità su come Star-Lord, Nebula, Groot e Rocket appariranno in Thor: Love and Thunder e come questo influirà sulla storia. Secondo James Gunn, scrittore e regista di Guardiani della Galassia, i due film avranno sicuramente un collegamento. Giovedì James Gunn ha, infatti, pubblicato su Twitter un post in cui afferma che, sebbene non abbia molti input su Thor: Love and Thunder, ha lavorato a stretto contatto con Taika Waititi sull’arco narrativo dei Guardiani della Galassia.

Not much, & @TaikaWaititi is doing a great job – the script is amazing. We talked before he started writing it about where the characters are & where they're going & he read the script for Vol 3 & then I read his script & shared my thoughts. — James Gunn (@JamesGunn) February 5, 2021

Non molti [input] e Taika Waititi sta facendo un ottimo lavoro, la sceneggiatura è fantastica. Abbiamo parlato prima che iniziasse a scriverla su dove sono i personaggi e dove stanno andando e ha letto la sceneggiatura per Vol 3 e poi ho letto il suo script e condiviso i miei pensieri.

Le foto del set finora pubblicate hanno confermato che diversi membri dei Guardiani della Galassia, tra cui Peter Quill, aka Star-Lord, interpretato da Chris Pratt, Nebula, interpretata da Karen Gillan, e Kraglin, interpretato da Sean Gunn, faranno un’apparizione nel film. Ancora non è chiaro se saranno gli unici personaggi presenti di Guardiani della Galassia o se dovremo aspettarci altre apparizioni.

Thor: Love and Thunder vedrà anche il ritorno di Valkyrie, interpretata da Tessa Thompson, così come di Jane Foster, interpretata da Natalie Portman. Vedremo anche il debutto di Christian Bale nel ruolo di Gorr the God Butcher.