Ci saranno connessioni tra Moon Knight e Thor: Love And Thunder? Considera la presenza dell’elemento divino nei due prodotti del Marvel Cinematic Universe è un dubbio lecito, a cui ha voluto risponder Beau deMayo, sceneggiatore della serie dedicata al Pugno di Khonshu attualmente disponibile su Disney+. Moon Knight ha introdotto l’elemento divino nel MCU, rifacendosi alla mitologia egizia, ma non va scordato come il Dio del Tuono, nel suo passato, abbiamo corteggiato questo argomento, che sarà centrale nella sua nuova avventura, per la presenza di Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale).

Thor: Love and Thunder mostrerà le divinità egizie di Moon Knight?

Durante un’intervista con The Direct, Beau deMayo ha affrontato la possibilità di collegamenti tra Moon Knight e Thor: Love and Thunder. La presenza delle divinità viste nella serie dedicata a Marc Spector potrebbe essere una possibilità nel nuovo film del Vendicatore interpretato da Chris Hemsworth, dove sappiamo faranno la loro apparizione gli dei dell’Olimpo, ma deMayo non ha saputo dare indicazioni precise sull’apparizione di Khonshu e altri dei egizi:

“Non ho idea di cosa stiano facendo con Thor: Love and Thunder. La mia onesta risposta è ‘non lo so ‘, dovrete provare a indovinare. Personalmente, sono molto curioso di vederlo, è una domanda che mi gira in testa. Sono ansioso di vedere Thor, del tipo ‘Ci sarà qualcosa? Non ci sarà?’. È questo quello che capita quando lavori per la Marvel, è una collaborazione creativa molto forte, ma al contempo lavori nel tuo piccolo, ti concentri sul tuo show. Il fatto è che quando inizio a sapere cosa potrebbero fare per Thor, non riesco ad appassionarmi come fan, capite? Sto cercando di evitare spoiler io stesso, anche perché sarebbe come scoprissi come è fatto il caffè di Starbuck perché ci lavori, a quel punto all’improvviso il caffè di Starbucks non sarà più così affascinante”

Thor: Love and Thunder uscirà nei cinema italiani il prossimo 6 luglio.

