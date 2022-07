Il dio del tuono interpretato sul grande schermo da Chris Hemsworth è andato incontro a un percorso evolutivo non indifferente nel corso dell’ultima decade. Il cambiamento più grande è iniziato nel 2017 grazie (o per colpa di secondo alcuni) a Taika Waititi. Ma per Tessa Thompson (Valchiria) Thor: Ragnarok è stato un grande esperimento incasinato.

Thor: Ragnarok è stato un “esperimento incasinato”

Valchiria - Tessa Thompson

Lo ha rivelato di recente ai microfoni di Harper’s Bazaar per parlare del suo ritorno in Love & Thunder (qui la nostra recensione) dove Valchiria è diventata regina di New Asgard. L’attrice ha spiegato che nessuno sapeva come sarebbe andato il film e hanno voluto provare questo esperimento alquanto caotico. Nonostante le mille discussioni che ne sono scaturite, Ragnarok ha l’87% di approvazione da parte del pubblico su Rotten Tomatoes.

La deriva comica intrapresa in questo film per il personaggio di Thor è proseguita anche negli ultimi due Avengers, fino ad arrivare a Love & Thunder, sempre diretto da Waititi. Nel quarto film sul dio del tuono, però, l’umorismo e le battute sono bilanciate con dei momenti drammatici grazie alle interpretazioni di Christian Bale (Gorr il macellatore di dei) e Natalie Portman (Jane Foster/Mighty Thor).

In Love & Thunder viene inoltre reso noto come il personaggio di Valchiria sia bisessuale, tratto distintivo che era stato “tagliato” da Thor: Ragnarok. Purtroppo proprio per questo motivo, e per la presenza di altre scene legate al mondo LGBQT+, il film sarà bandito in Cina.

Il nuovo capitolo sul dio del tuono lascia tanti interrogativi irrisoluti e apre le porte a un futuro ancora più caotico (dato quello che accade nella prima scena post-credits). Al momento non è stato annunciato un altro film e Chris Hemsworth ha dichiarato di essere tornato a bordo di Love & Thunder soltanto per via di Taika.