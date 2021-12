Timothée Chalamet nel MCU? Le parole di Tom Holland e Zendaya

Recentemente i protagonisti di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon, hanno rivelato come l’attore Timothée Chalamet, star di Dune, potrebbe inserirsi nel MCU e quindi anche in quello di Spider-man.



Tom Holland e Zendaya

Timothée Chalamet nel MCU? Ecco cosa ne pensano Tom Holland e Zendaya

Timothée Chalamet si è fatto un nome recitando in titoli acclamati come Chiamami col tuo nome, Lady Bird, Piccole donne e come Paul Atreides in Dune di Denis Villeneuve. È una domanda particolarmente suggestiva quella posta dal giornalista poiché Sony ha da poco confermato che lo Spider-man di Tom Holland tornerà con una nuova trilogia.

Durante una recente intervista con AP Entertainment è stato chiesto al giovane trio in quale ruolo vedrebbero Timothée Chalamet, co-protagonista in Dune della stessa Zendaya. Sono stati Tom Holland e Zendaya a rispondere a questa fatidica domanda e i due si sono detti d’accordo sul fatto che Timothée Chalamet sarebbe un ottimo Harry Osborn.



Zendaya ha iniziato dicendo:

Non saprei, so che molti vorrebbero vederlo nel ruolo di Harry Osborn. Secondo me sarebbe perfetto come amico di Spider-Man… O magari avversario di Spider-Man? Chi lo sa.

Holland ha fatto eco alle sue parole, aggiungendo:



Credo sarebbe figo se lo introducessimo prima come amico di Spider-Man, e poi iniziasse a diventare un cattivo. Lui potrebbe essere un villain. Sarebbe un grande villain!

Tom Holland, Zendaya and Jacob Batalon discuss what type of character Timothée Chalamet could play in the Spider-Man movies pic.twitter.com/8fej3nYcSs — Film Updates (@FilmUpdates) December 8, 2021

Chi è Harry Osborn?

Nei fumetti, Harry Osborn è un caro amico di Peter Parker. È il figlio di Norman Osborn, alias Green Goblin, ed è stato ritratto sia come migliore amico di Peter che come nemico di Spider-Man dopo aver ereditato le bombe-zucca di suo padre. La storia di Harry è considerata più di un tragico passaggio da buono a cattivo poiché il suo cuore è da sempre stato diviso tra la lealtà verso il suo migliore amico e la fedeltà verso il padre e il nome Osborn.

Il suo arco narrativo è stato tradotto sul grande schermo sia nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi he in The Amazing Spider-Man 2 di Marc Web, dove è stato interpretato rispettivamente da James Franco e Dane DeHaan.

Oltre a tralasciare la morte familiare dello zio Ben, il MCU ha presentato Ned Leeds come il migliore amico di Peter, presumibilmente conservando Harry per un’apparizione successiva.

Ricordiamo ai nostri lettori che Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale italiane il 15 dicembre 2021.