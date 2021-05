Tokyo Revengers live action, il nuovo video promozionale

Il sito ufficiale del film live action della Warner Bros. Japan, adattamento del manga Tokyo Revengers di Ken Wakui, pubblicato in Italia da J-POP, ha pubblicato un video promozionale dei personaggi di Takemichi e Hinata. Un nuovo video dei personaggi debutterà ogni settimana per sette settimane fino all’uscita del film.

Il film di Tokyo Revengers sarebbe dovuto uscire in Giappone il 9 ottobre dello scorso anno, ma la produzione ha interrotto le riprese ad aprile a causa della pandemia in corso. Il film uscirà ora il 9 luglio.

Questa la locandina del film:

E qui sotto il nuovo video promozionale:

Tsutomu Hanabusa (live-action Kakegurui, Miseinen dakedo Kodomo ja Nai) sta dirigendo il film. Il gruppo rock SUPER BEAVER eseguirà la sigla del film intitolata Namae o Yobu yo (I’ll Call Your Name).

Per quanto riguarda i membri del cast abbiamo (da sinistra a destra nell’immagine di sopra): Takumi Kitamura nel ruolo di Takemichi Hanagaki, Yuki Yamada è Ken Ryūgūji, Yosuke Sugino nel ruolo di Naoto Tachibana, Nobuyuki Suzuki recita come Masataka Shimizu, Hayato Isomura è Atsushi Sendō, Shotaro Mamiya nel ruolo di Tetta Kisaki e Ryō Yoshizawa è Manjiro Sano.

Gordon Maeda interpreta il personaggio di Takashi Mitsuya, il leader della seconda squadra della Tokyo Manji Gang e Hiroya Shimizu è Shūji Hanma, un misterioso delinquente che lavora segretamente con Kisaki. Infine, Mio Imada interpreterà il ruolo dell’eroina Hinata Tachibana.

Altri membri del cast aggiuntivi includono Kazuki Horike nei panni del duro compagno di strada di Takemichi Haruki “Pa-chin” Hayashida, e Yoshiki Minato nei panni di Nobutaka Osanai, il leader della banda di Moebius.

Ken Wakui ha lanciato il manga Tokyo Revengers sulle pagine di Weekly Shonen Magazine nel marzo 2017 e Kodansha ha pubblicato il 22° tankobon il 16 aprile 2021. In Italia l’opera è edita da J-POP:

Guardando il telegiornale, Takemichi Hanagaki apprende che la sua ex fidanzata delle scuole medie, Hinata Tachibana, è morta. L’unica fidanzata che egli abbia mai avuto è stata appena uccisa da un gruppo di mascalzoni conosciuti sotto il nome di Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un appartamento schifoso con pariti sottili e il suo capo di sei anni più giovane di lui lo tratta come fosse un idiota. In più, Takemichi è vergine. Al culmine della sua non esaltante vita, improvvisamente salta nel tempo di dodici anni nel passato quando frequentava la scuola media!! Per salvare Hinata, e cambiare la vita sprecata passivamente, il part-timer senza speranza Takemichi deve assolutamente mirare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!