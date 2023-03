Tom Cruise ha recentemente visto, in una proiezione privata, il film DC The Flash dopo averlo richiesto al CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ed ha espresso il suo parere sul lungometraggio.

Tom Cruise elogia The Flash

Dopo aver finito la visione del film, secondo quanto riportato da THR, l’attore non ha esitato a contattare il regista Andy Muschietti per elogiare il lavoro svolto, esprimendo parole più che positive:

Tutto ciò che si desidera in un film. È il tipo di film di cui abbiamo bisogno ora.

I suoi commenti positivi si uniscono dunque a quelli precedentemente espressi da parte del co-CEO dei DC Studios, James Gunn, che ha recentemente definito il lungometraggio di The Flash come uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati.

Andy Muschietti alla regia di The Flash

Il regista di The Flash è Andy Muschietti, noto per aver anche diretto il remake di IT nel 2017. Data la sua carriera professionale, la sua presenza ha portato molte aspettative da parte dei fan e della critica. Tuttavia il vero punto di forza del cast sembra essere la presenza di Michael Keaton nel ruolo di Batman, un grande ritorno dopo le interpretazioni fatte nei film Batman e Batman Returns degli anni ’80 e ’90.

Di seguito la sinossi del film di The Flash:

I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato… anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l’estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l’universo?

Dopo una serie di precedenti film DC che hanno diviso la critica e il pubblico, gli addetti ai lavori sembrano dunque aver trovato la strada giusta con The Flash, sarà interessante vedere come il pubblico risponderà al film e quale sarà l’intero futuro del franchise. Sicuramente, l’entusiasmo di Tom Cruise e James Gunn ci fa ben sperare per un futuro roseo.

