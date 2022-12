Cambia ancora una volta l’uscita di The Flash, ma questa volta in positivo. Variety ha infatti annunciato che Warner ha deciso di anticipare di una settimana l’uscita del film nelle sale: il 16 giugno 2023 anzichè il 23 giugno. The Flash sarà il secondo cinecomic dell’anno in casa DC dopo Shazam! Fury of the Gods, in arrivo il 17 marzo 2023.

The Flash arriverà al cinema una settimana prima

Nonostante la produzione sia terminata nell’ottobre del 2021, il film ha subito numerose riscritture e aggiunte in corso d’opera. I motivi del ritardo sulla tabella da marcia sono da imputare alle controversie legate a Ezra Miller, poi risolte, e all’utilizzo di una tecnologia innovativa che consente di ottenere più versioni dello stesso attore su schermo. Diretto da Andy Muschietti, The Flash vedrà il velocista scarlatto della DC impegnato a viaggiare per il multiverso dove incontrerà ben due versioni di Batman, quella di Michael Keaton e quella di Ben Affleck. A un certo punto si era diffusa una voce secondo cui il film potesse essere addirittura cancellato, ma così non è stato.

Non sappiamo se il Batman di Michael Keaton, che tornerà appositamente per questo film, continuerà a esistere nella timeline principale, e se ci saranno progetti sulla Supergirl di Sasha Calle. Il cavaliere oscuro di Ben Affleck, invece, è stato richiamato anche per il sequel di Aquaman per evitare di creare confusione con The Flash. I piani originari prevedevano addirittura un grande evento cinematografico basato su Crisi sulle Terre Infinite, la più grande storia a fumetti della DC mai raccontata. Si vocifera anche che sia già pronta una sceneggiatura per il sequel di The Flash: l’incontro di Miller con lo studio per scusarsi del suo comportamento fuori dal set e le riprese di nuove scene per il film potrebbero aver convinto WB a continuare a investire nel progetto.