Tomb Raider, pronta la sceneggiatura del sequel. Rivelato anche il titolo?

Buone notizie per i fan di Tomb Raider. A quanto pare la lavorazione del sequel del film uscito nel 2018 sembrerebbe procedere a gonfie vele. La regista Misha Green ha pubblicato su Twitter una foto del copione, spiegando come la stesura della sceneggiatura sia ultimata. Il titolo proposto, Tomb Raider: Obsidian, non è invece ancora stato approvato.

A vestire i panni di Lara Croft ci penserà ancora una volta il Premio Oscar Alicia Vikander. La produzione del sequel sarebbe dovuta iniziare lo scorso anno, ma l’emergenza Covid ha costretto Warner a cambiare le carte in tavola. Ci vorrà ancora del tempo, dunque, prima che le camere tornino a girare.

Still a long journey to production. Title's not even approved. 🤫😜

But first draft finished!!! 🎉🥳🎊 #TombRaider pic.twitter.com/wrKVUubM6I — Misha Green (@MishaGreen) May 14, 2021

Misha Green è stata di recente premiata per il suo lavoro con Lovecraft Country, serie HBO da lei supervisionata. Il titolo proposto potrebbe essere un riferimento agli artefatti che Lara Croft si trova a collezionare nelle sua avventure videoludiche.

La regista ha più volte ammesso di essere una grande fan del franchise, citando Tomb Raider: Legends come il suo capitolo preferito. Ha particolarmente apprezzato anche i titoli del nuovo corso targato Square Enix, ovvero Rise of the Tomb Raider and Shadow of the Tomb Raider.

Il film del 2018 si è fortemente basato sul reboot videoludico uscito nel 2013, differenziandosi da quello con Angelina Jolie del 2001. Staremo a vedere se la nuova regista riuscirà a trasmettere la sua passione all’interno del sequel, realizzando un adattamento all’altezza delle aspettative.

Oltre al nuovo lungometraggio, Tomb Raider sarà oggetto anche di una trasposizione animata in esclusiva per Netflix. Riprendendo gli eventi della trilogia reboot del videogioco di grande successo omonimo, la serie racconterà l’ultima, grande avventura dell’eroina giramondo.

In attesa di nuove informazioni sul sequel