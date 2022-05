In occasione della Star Wars Celebration, Disney Plus ha diffuso il primo trailer e la key art di Andor, la nuova serie originale targata Lucasfilm che si svolge prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Quando potremo vedere la serie? I primi due episodi di Andor debutteranno sulla piattaforma il 31 agosto.

Il trailer e la key art di Andor

Nata come spin-off di Rogue One, film di Gareth Ewards dedicato alle spie ribelli che trafugarono i piani della prima Morte Nera, Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor (leggete anche questo nostro articolo per scoprire tutto quello che dovete sul personaggio) che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. Ambientata quindi nel medesimo orizzonte temporale di Obi-Wan Kenobi, ossia nei primi anni dell’ascesa dell’Impero (tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza), Andor dovrebbe mantenere il suo tono più oscuro rispetto ad altri prodotti del franchise. In Rogue One, Cassian Andor era presentato come una spia portata a eseguire missioni lontane dalle avventure divertenti dei protagonisti della saga, mostrando il lato meno nobile della Ribellione.

Questa la key art:

La serie sarà composta da ben 12 episodi che si svolgeranno nell’arco di un anno e che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi che ci condurrà agli eventi di Rogue One (le riprese inizieranno in autunno).

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark) e Robert Emms (Chernobyl). I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Qui sotto potete guardare il trailer:

