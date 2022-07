Lo scorso anno è stato presentato alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia Halloween Kills, che ha visto il ritorno di Michael Myers e Laurie Strode sul grande schermo. Oggi, invece, è arrivato il trailer ufficiale di Halloween Ends, l’ultimo capitolo della saga horror prodotto da Universal Pictures e Blumhouse Productions. Un primo sguardo, quello mostrato nel video e riportato da cbr.com, ambientato quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills del 2021, dove abbiamo visto un Michael Myers più vivo e crudele che mai.

trailer Halloween Ends

Cosa si vede nel trailer di Halloween Ends?

Con il nuovo trailer abbiamo capito in via definitiva che il peggio deve ancora arrivare. Il tredicesimo film del franchise, infatti, è volto a presentare la resa dei conti finale tra Michael Myers e Laurie Strode, ancora una volta interpretata da Jamie Lee Curtis. Di seguito potete vedere il trailer ufficiale di Halloween Ends, nel quale si vede Michael Myers camminare in una casa e aprire una porta che lo porterà dritto a Laurie Strode, pronta a lottare con una pistola puntata su di lui.

Non solo: “Dai, andiamo“, sentiamo dire alla donna mentre i due iniziano lo scontro. A fine trailer sembra che Laurie abbia la vittoria in “mano”, ma sarà davvero così? Inoltre, dal video possiamo capire che non mancheranno colpi di scena e dolore, tanto dolore.

Jamie Lee Curtis nel franchise

Ricordiamo che Jamie Lee Curtis è apparsa per la prima volta nei panni del suo personaggio in Halloween (1978) di John Carpenter, riprendendo poi il ruolo in Halloween II (1981), Halloween H20: 20 anni dopo (1998) e Halloween: Resurrection (2002), in cui Laurie Strode veniva uccisa da Michael Myers. L’attrice è tornata nel franchise per il sequel diretto del primo film, Halloween, nel 2018, e infine ha preso parte a Halloween Kills del 2021 . Quella in Halloween Ends segnerà la sua settima apparizione nelle vesti di Laurie (su Amazon potete acquistare il cofanetto con i film della saga). Quest’ultima, tra l’altro, ha rivelato che la fine delle riprese dell’ultimo film è stata “profondamente emotiva e catartica“: ha compreso perché il suo personaggio viene definito “l’ultima ragazza” grazie alla nuova pellicola diretta da David Gordon Green.

Oltre a Jamie Lee Curtis, Halloween Ends vede nel cast James Jude Courtney (Michael Myers), Andi Matichak (Allyson Nelson), Will Patton (il vice Frank Hawkins), Kyle Richards (Lindsey Wallace) e Omar Dorsey (lo sceriffo Barker). Il film è prodotto da Jason Blum con la sua Blumhouse Productions insieme a Rough House Productions, Miramax e Trancas International Pictures.

Halloween Ends uscirà nelle sale il 14 ottobre.