Vikings: il nuovo trailer ci svela la data d’uscita dell’ultima stagione

Rilasciato il nuovo trailer e la data d'uscita dell'ultima stagione di Vikings, lo show televisivo di History Channel che racconta la saga di Ragnar

Vikings ritornerà su History Channel il prossimo Dicembre con l’ultima stagione. Ad annunciarlo è proprio History Channel che ha rilasciato un video e la data di debutto della stagione finale che andrà in onda a partire dal 4 Dicembre 2019.

Attenzione, questo articolo può contenere spoiler!

Michael Hirst, il creatore della serie ha così dichiarato: “Ho sempre saputo come Vikings si sarebbe concluso e dopo ottantanove episodi credo fermamente che la saga di Ragnar Lothbrok e dei suoi figli è stata raccontata completamente e lasceremo i nostri amati fan con la conclusione definitiva che si meritano. I prossimi episodi che stanno per essere messi in onda saranno ambiziosi e intensi”.

History Channel in un comunicato dice: “Dopo anni di tumulti e tragedie, la serie ha raggiunto il più grande climax con i Vichinghi partiti per un viaggio verso località inesplorate, a migliaia di chilometri da Kattegat, hanno incontrato nemici invincibili e hanno dovuto fare i conti con le conseguenze date dalla dipartita di Ragnar. Questa ultima stagione tirerà le somme di quanto accaduto, sapendo che la guerra è molto lontana da avere una fine”.

History Channel ha annunciato la stagione finale già lo scorso Gennaio e allo stesso tempo il network ha rivelato che Hirst sta lavorando a uno spin off della serie che ci racconterà nuove storie inserite nell’universo dello show. Mentre Hirst ha scritto tutti gli episodi della saga familiare di Ragnar Lothbrok, per lo spin off sarà affiancato da Jeb Stuart (Die Hard).

Viking è stato da subito un grande successo per History Channel che ha riportato dei dati importanti, più di undici milioni di spettatori per episodio su tutte le piattaforme dove la serie tv è disponibile e si inserisce nella top five degli show televisivi più visti e seguiti di sempre.

Vi ricordiamo che l’ultima stagione di Vikings sarà disponibile a partire dal 4 Dicembre 2020.