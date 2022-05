In occasione del panel di presentazione di Lucasfilm durante la Star Wars Celebration di Anaheim, Disney Plus ha diffuso il trailer di Willow, la nuova serie live-action di avventura fantasy targata Lucasfilm e Imagine Entertainment, sequel dell’indimenticabile pellicola della Lucasfilm degli anni ’80 con protagonista Warwick Davis. Quando potremo vedere la serie? Willow debutterà il 30 novembre 2022 in esclusiva su Disney Plus.

Il nuovo trailer di Willow a novembre su Disney Plus

Il film originale seguiva le avventure del nelwyn aspirante stregone Willow Ufgood nel suo viaggio per portare in salvo la neonata Elora Danan, destinata a sconfiggere la strega Bavmorda. Il film vinse un paio di Oscar e segnò un’epoca, con Val Kilmer nelle vesti del guerriero Madmartigan.

La nuova serie riprenderà gli eventi narrati nel film ma sarà ambientata molti anni dopo di essi.

Queste le prime immagini in anteprima della serie:

Questa la sinossi:

La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. Dolman è un produttore di consulenza. Roopesh Parekh e Hannah Friedman sono co-produttori esecutivi e Julia Cooperman è una produttrice.

Qui sotto potete guardare il trailer:

