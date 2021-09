Transformers: Rise of the Beasts, il nuovo look di Optimus Prime

Un nuovo video del set di Transformers: Rise of the Beasts, il settimo film del franchise dei Transformers che uscirà nelle sale americane il 24 giugno 2022, rivela il nuovo design ispirato alla versione G1 di Optimus Prime, il leader degli Autobot, ed è assolutamente fantastico.

Transformers: Rise of the Beasts – il nuovo design di Optimus Prime

Il video che mostra il nuovo design di Optimus Prime è stato postato inizialmente sull’account TikTok arun09345 e condiviso poi su Twitter dallo YouTuber Cris Parker.

Per la forma del veicolo di Optimus Prime è stato usato una motrice che nel video guida lungo la strada di New York City dove il film è in corso di produzione. Dallo schema dei colori al design della cabina stessa, tutto conferma che questa nuova forma è una riproduzione perfetta della versione originale di quella del cartone animato G1.

New set footage of the new transformers movie #TransformersRiseoftheBeasts found. Optimus is looking sleek🚗🤖 pic.twitter.com/94crAgQTcm — Cris Parker (@3CFilm) September 6, 2021

Ancora un mistero la nuova forma robotica di Optimus Prime.

A proposito di Transformers: Rise of the Beasts

Basato sul cartone animato Beast Wars: Transformers della fine anni ’90, Transformers: Rise of the Beasts è ambientato nel 1994 a New York e a livello temporale è collocato dopo lo spin-off su Bumblebee e prima dei film diretti da Michael Bay.

Questa la sinossi ufficiale:

Tornando all’azione e allo spettacolo che ha catturato per la prima volta gli spettatori di tutto il mondo 14 anni fa con l’originale Transformers, Rise of the Beasts porterà il pubblico in un’avventura globetrotter degli anni ’90 e introdurrà i Maximal, i Predacon e i Terrorcon nella battaglia esistente sulla terra tra Autobot e Decepticon.

L’antagonista principale del nuovo film sarà Scourge e appariranno anche altri Transformers come Arcee, Mirage, Nightbird, Airazor e Rhinox. Del cast di Transformers: Rise of the Beasts fanno parte anche Dominique Fishback, il cui personaggio lavora in un museo e studia reperti archeologici, e Luna Lauren Velez, che sarà la madre di Noah.

La regia di Transformers: Rise of the Beasts è di Steven Caple Jr., (Creed II), mentre la sceneggiatura è di Joby Harold (Army of The Dead).

